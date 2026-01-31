Экс-спикер Зеленского раскрыла шокирующие подробности об Ермаке: чем он занимался

Андрей Ермак / © Associated Press

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак занимается магией и совершал различные эзотерические обряды.

Об этом Мендель написала в Facebook.

Она вспомнила, что в 2019 году в офисе президента на брифинге журналист спросил Ермака, что тот делал на кладбище.

«Этот вопрос журналист повторил несколько раз, поэтому я все хорошо услышала. Такой вопрос я слышала впервые в своей жизни, он остался поигнорированным, а материал я так никогда и не нашла», — вспоминает экс-спикер Зеленского.

Мендель рассказала, что в 2020 году один министр пришел к ней с информацией, что Ермак занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень испуган.

В 2023 году «человек из важной службы» рассказал ей, что Ермак якобы привозил магов из Израиля, Грузии и какой-либо страны Латинской Америки для магических ритуалов.

«В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду из трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке — уже сами мертвецы. Теперь об этом публично говорят правоохранители и даже народные депутаты (Ярослав Железняк)», — отметила Мендель.

Также она вспомнила, как европейский финансист из одной мировой организации рассказал ей о короле одной африканской страны, который советовался по государственным вопросам с духами деревьев, а однажды не допустил европейского инвестора строить завод, чтобы не разгневать дух реки.

«Этот же король звонил в Нацбанк страны и указывал, какую вписывать в отчеты инфляцию и какие цифры на ВВП. Сравнения очевидны. Ермак мог бы работать с профессионалами в политике и экономике, читать книги и развивать навыки политика/чиновника. Но он пытался блокировать или использовать энергии других людей, как он себе это представлял. Не удивлюсь, что большинство статистики было тоже изуродовано под его руководством, как у короля с ВВП и инфляцией. Здесь параллели одинаковые. Понимаю, что в политике одними мозгами не выиграть. Но и без них — тоже некуда», — отметила бывшая пресс-секретарь президента.

Кроме того, Мендель утверждает, что в украинской политике Ермак — далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы.

Напомним, что 2 декабря 2025 года в интервью Радио Свобода Юлия Мендель заявила, что именно Андрей Ермак в 2022 убедил президента Владимира Зеленского, что полномасштабного вторжения РФ не будет, из-за чего подготовка к нему блокировалась.

Также Мендель утверждала, что Андрей Ермак еще в 2019 году интересовался тем, как стать президентом Украины. Она назвала Ермака «очень опасным человеком».