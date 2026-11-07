Эксперимент пошел не по плану: ученые попытались вызвать духов и столкнулись с аномалиями

Старинное зеркало / © Freepik

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Ученые пытались вызвать привидений, а потом все стало странным. Да, одна из женщин почувствовала, как кто-то нежно гладит ее по волосам — для нее это присутствовал рядом близкий родственник, давно умерший. Другие участники описывали внезапные запахи, физические прикосновения или выразительные образы утраченных людей. Все они провели 45 минут, всматриваясь в зеркало в полутемной комнате, пока ученые исследовали феномен того, как отсутствующий человек может казаться присутствующим рядом.

Об этом пишет ScienceAlert.

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В новом исследовании команда ученых из Университета Западной Джорджии и Государственного университета Северо-Западного Миссури обнаружила, что яркость и реалистичность таких ощущений связана с уровнем творческой фантазии человека. Впрочем, это объясняет далеко не все, что происходило во время этого удивительного эксперимента.

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Темная комната и зеркало под углом

Эксперимент проходил в небольшой камере под названием «психомантеум» (psychomanteum), где участники пытались почувствовать присутствие ушедших из жизни.

Стены и потолок помещения были полностью обтянуты черным бархатом. Напротив кресла-реклайнера стояло зеркало, наклоненное под таким углом, чтобы добровольцы не видели собственного отражения. Позади разместили тусклую лампу.

Ученые привлекли 30 человек. У половины из них была синестезия — состояние, при котором чувства или понятия автоматически связываются между собой (например, ассоциация букв с цветами). Остальные 15 человек ранее уже сообщали об опыте встречи с привидениями (как и некоторые участники из группы синестезии).

Перед погружением в зеркальное созерцание каждый участник посвящал 15 минут воспоминаниям об умершем близком человеке: вспоминал его внешность, голос, движения и характер. Добровольцам разрешалось приносить фотографии, личные вещи или рисовать портрет.

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В течение следующих 45 минут в комнате раздавался постоянный розовый шум, заглушавший внешние звуки. Участники нажимали специальную кнопку каждый раз, когда чувствовали чье-то присутствие или видели яркие визуальные образы.

После сеанса 24 из 30 человек заявили, что почувствовали присутствие духа. Они оценили, насколько реалистичен этот опыт и сколько физического пространства якобы занимал призрак.

«Рецепт привидений» и эмоциональный всплеск

Для ведущего автора исследования, психологи Кристин Симмондс-Мур из Университета Западной Джорджии, поразительной стала именно сила эмоций участников.

«Зачастую этот опыт был очень эмоциональным, но в положительном ключе», — рассказала Симмондс-Мур изданию ScienceAlert. Некоторые описали это как возможность проститься или закрыть нерешенные вопросы.

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«Одна участница почувствовала, как умерший близкий человек гладит его по волосам, что имело для него глубокий и мощный смысл», — добавила исследовательница.

Ученые ожидали, что люди с синестезией опишут более сильные переживания, но статистической разницы между группами не оказалось. Зато прослежилась другая закономерность: люди с более высокими показателями по шкале творческой фантазии описывали более яркий и более реалистичный опыт.

По словам Симмондс-Мур, это не доказывает, что фантазия является прямой причиной «встреч». На результат влияет комплекс факторов: черты характера, ожидания, эмоциональная связь с умершим и легкое диссоциативное состояние, в которое человек впадает во время длительного созерцания зеркала. Предрасположенность к фантазированию, как отмечает психологиня, просто «дополняет рецепт создания призраков».

Удивительные точки и аномалии на оборудовании

Параллельно учёные мониторили электромагнитные поля и изменения сердечного ритма участников. Инфракрасная камера фиксировала зону зеркала, а электронный генератор случайных чисел искал возможные корреляции между опытом испытуемых и своими исходными данными.

Член команды, не знавший, во время каких сеансов фиксировались необычные ощущения, просмотрел видеозаписи. На кадрах появлялись маленькие световые точки — как в присутствии людей, так и в пустой комнате.

Однако впоследствии оказалась странность: сеансы созерцания зеркала, во время которых на видео фиксировали пятнышки, совпадали с большим количеством жалоб на «призраков» и сопровождались отклонениями в работе генератора случайных чисел.

Симмондс-Мур назвала это «интригующим открытием post hoc» (сделанным уже после первичного анализа данных), которое требует дополнительных проверок. Ученые попытались искусственно воспроизвести эти точки на видео: подергивали бархат, имитировали движения людей в кресле, двигали лампу и дули пыль на объектив. Однако подобный эффект удалось получить лишь при изменении угла зеркала или его качании, хотя искусственные точки были гораздо более тусклыми. Пыль, воздушные частицы и микродвижения зеркала до сих пор остаются основными научными объяснениями этого явления.

Что это значит для науки?

Авторы отмечают: эксперимент был небольшим, а большинство участников по-прежнему имел опыт «встреч с потусторонним», что ограничивает применение результатов в широких кругах. Исследование не доказывает существование контакта с умершими и не является методом лечения горя.

В будущем ученые планируют изучить этот феномен с помощью «ветрового телефона» — отключенного от сети телефонного аппарата, которым люди пользуются, чтобы виртуально «поговорить» с потерявшими.

Напомним, ранее врач заявил, что он уверен, что потусторонняя жизнь существует после изучения более 5000 случаев околосмертного опыта. В своем новом эссе для Insider доктор Джеффри Лонг, основавший Фонд исследования околосмертного опыта 1998 года, заявил, что «без сомнения» рай существует.

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