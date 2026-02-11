Эксперт назвал реальный срок жизни генераторов: подробности

Генератор / © Getty Images

Использование генераторов в Украине стало массовым явлением из-за российских атак на энергетику, однако эти устройства не могут служить долговременным основанием для энергообеспечения. Их технический ресурс значительно меньше, чем принято считать, а интенсивная эксплуатация быстро выводит из строя оборудование.

Об этом в эфире Radio NV рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам эксперта, генераторы являются исключительно средством покрытия аварийных ситуаций. Они могут временно питать объекты критической инфраструктуры или частные дома, но не способны заменить полноценную энергосистему или помочь ее восстановить.

Главная проблема заключается в коротком жизненном цикле этих устройств при постоянной нагрузке.

«У них период жизни крайне ограничен. Владельцы генераторов уже все хорошо знают, что их, во-первых, обслуживать нужно постоянно, а во-вторых, два года интенсивной эксплуатации и любой генератор с нами поздоровался и пошел себе, так сказать, на свалку», — констатировал Харченко.

Специалист подчеркнул, что возложение на генерацию такого типа не может являться стратегией выживания на долгие годы.

Это оборудование требует регулярного технического осмотра, замены смазки и фильтров, но даже при идеальном уходе его механический ресурс исчерпывается достаточно быстро.

«Поэтому генераторы не являются стабильной историей, не чем-то, что поможет надолго», — подытожил эксперт.

Напомним, во время блекаутов электрогенераторы помогают обеспечить свет, однако их неправильная эксплуатация может привести к отравлению угарным газом, пожарам или поражению током. В ГСЧС отмечают: генератор является устройством повышенной опасности, поэтому использовать нужно только сертифицированные модели и строго следовать инструкциям производителя.

Спасатели советуют устанавливать генераторы исключительно на открытом воздухе — под навесом или хорошо вентилируемом техническом помещении, на безопасном расстоянии от зданий. Подключение должно производить квалифицированный электрик с соблюдением правил заземления и использованием исправных кабелей.

При работе важно постоянно контролировать техническое состояние агрегата, не использовать его во влажных условиях и делать регулярные перерывы. Топливо нужно хранить отдельно, в специальных канистрах и как можно дальше от жилых построек.

При возгорании необходимо немедленно обесточить генератор и вызвать ГСЧС по номеру 101. Спасатели также напоминают о запрете устанавливать генераторы в закрытых помещениях, заправлять их во время работы, превышать погрузку и допускать к оборудованию детей или животных.