Эксперт назвала 11 признаков, которые доказывают, что ваша собака вас действительно любит

Собаки не умеют говорить словами, но постоянно «признаются» хозяевам в любви через поведение. Эксперт по поведению собак доктор Эмма Скейлз-Теобальд объяснила, какие сигналы чаще всего означают искреннюю привязанность четвероногих.

Исследование показало: когда собаке говорят «Я тебя люблю», ее сердечный ритм возрастает в среднем на 46,2%. Это свидетельствует, что животные не просто реагируют на интонацию, а эмоционально вовлечены во взаимодействие с человеком.

По словам Эммы Скейлз-Теобальд, одно из главных проявлений любви — стремление к физическому контакту. Поглаживание стимулирует выработку окситоцина — «гормона любви» — и у человека, и у собаки. Если пес виляет хвостом, имеет мягкий взгляд и расслабленную позу, ему приятна такая близость. А когда он толкает руку носом, это прямая просьба: «Не останавливайся».

Любовь также проявляется в желании быть рядом — лежать у ног, садиться на колени или просто находиться в одной комнате. Некоторые собаки буквально следуют за хозяином повсюду, демонстрируя преданность и доверие. Еще один знак — когда животное приносит любимую игрушку: это способ поделиться «ценностью» и пригласить к совместному взаимодействию.

Обнаженный живот и переворачивание на спину обычно свидетельствуют о полном доверии, но эксперт советует всегда учитывать контекст. Напряженное тело, прижатые уши или подобранный хвост могут говорить не о любви, а о тревоге или покорности.

Сон рядом с человеком — еще один показатель сильной связи, ведь во время отдыха собаки наиболее уязвимы. А облизывание часто является знаком привязанности, хотя навязчивое поведение может сигнализировать о стрессе или дискомфорте.

Специалист отмечает: внимательное наблюдение за языком тела помогает отличить жесты любви от признаков напряжения. Понимание этих сигналов не только укрепляет связь с собакой, но и позволяет своевременно позаботиться о ее эмоциональном благополучии.

