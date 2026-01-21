Эксперт объяснил, почему категорически нельзя греть кирпич на газу для обогрева дома

Блэкаут в Украине. / © ТСН

Из-за массированных ракетных атак России по энергетической инфраструктуре тысячи украинцев сталкиваются с отсутствием тепла и света. В поисках спасения от холода граждане часто прибегают к советам по соцсетям, в частности, нагревают кирпич на газовых плитах. Однако эксперты отмечают: такой метод крайне опасен.

Об этом в интервью рассказал биолог и эксперт по выживанию Ростислав Шикула.

Главная опасность нагрева кирпича на газовой конфорке заключается в выделении угарного газа (CO). Это ядовитое вещество без цвета и запаха, которое может убить человека во сне.

«Сжигая газ в жилище, мы добавляем в атмосферу нашей комнаты угарный газ. После нагревания нужно сразу выпустить из помещения весь СО, а сделав это, мы фактически нивелируем всю пользу от нагрева кирпича. Нагревая этот материал дома, люди насыщают помещение большим количеством СО, не проветривают и затем ложатся спать. В таком случае есть риск отравления или даже смерти», — объясняет Шикула.

Кроме того, сам кирпич (особенно силикатный или красный) при нагревании может выделять вредные химические примеси.

Какие камни могут взорваться

Эксперт также предостерег от использования случайных камней, найденных на улице. Особенно опасны камни из водоемов.

Речные и морские камни категорически не подходят. При нагревании и остывании оно может выделять в воздух хлор и другие опасные испарения.

Искусственные материалы (бетон, кирпич) термически нестабильны, могут растрескиваться или разрушаться.

Если возникла критическая потребность в таком виде обогрева (например, в частном доме или экстремальных условиях), эксперт советует использовать базальт или гранит.

Правила безопасности при нагревании камней:

Греть исключительно на костре на улице (не на газе в квартире). Температура нагрева — не более 100-400 градусов. Заносить в помещение в металлическом ведре. Ставить ведро на негорючую поверхность (бетон, плитка, металлический лист).

Какая альтернатива

Шикула советует отказаться от рискованных экспериментов с газом и камнем в пользу проверенного туристического метода использования воды.

«Дешевле и безопаснее вскипятить воду и залить кипяток в грелку или обычные пластиковые бутылки. Эту грелку можно положить на одеяло или спальный мешок. Таким образом, вы будете согреты половину ночи без риска для жизни», — резюмировал эксперт.

Этот способ позволяет сохранить тепло тела без сжигания кислорода в комнате и риска пожара.

Напомним, на фоне холодов Минздрава и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну из самых «теплых комнат» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.