Эксперт раскрыл главную ошибку во время стирки: вы делали это неправильно

Стирка

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Вы считаете себя мастером стирки, а вашу стиральную машину — лучшим другом? Возможно, вы ошибаетесь и неправильно стирайте свои вещи. Большинство из нас допускает роковую ошибку, которая не только не делает одежду чище, а наоборот — загрязняет ее.

Об этом пишет Huffpost.

Забудьте все, что вы знали о количестве порошка, и приготовьтесь узнать, почему меньше — это действительно больше в мире стирки. Соведущие подкаста HuffPost «Am I Doing It Wrong?» Радж Панджаби и Ноа Микельсон выяснили, что большинство из нас стирают белье совсем неправильно. Их открытие произошло после разговора с Патриком Ричардсоном, которого называют «евангелистом стирки». Ричардсон, ведущий программы Laundry Guy на HGTV, шокировал тем, что:

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Единственный цикл стирки, который вам когда-нибудь понадобится, — это «экспресс-цикл». Салфетки для сушильной машины — ваш враг. Вы, вероятно, используете слишком много стирального порошка.

Почему «больше» не означает «чище»

Ричардсон утверждает, что для одной загрузки стирки достаточно двух столовых ложек моющего средства. Это означает, что одной бутылки стирального порошка может хватить на год. Он сравнивает это с приготовлением пищи: если рецепт требует пол столовой ложки соли, а вы добавляете целый стакан, блюдо будет испорчено, а не вкуснее.

«Немного моющего средства — это действительно хорошо, оно выполняет свою функцию. Но если вы добавите гораздо больше, вы фактически испортите блюдо», — объяснил эксперт.

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Наука грязной стирки: причина, почему избыток порошка вредит

Существует научное объяснение, почему использование слишком большого количества моющего средства может привести к тому, что ваша одежда становится менее чистой.

«Грязь и микробы из одежды попадают в воду, — объяснил Ричардсон, автор бестселлера „Любовь к стирке“. — Они попадают в поверхностно-активное вещество, а затем, когда начинается полоскание, поверхностно-активное вещество попадает в канализацию. Если вы используете слишком много моющего средства, оно не может выполоскаться, поэтому поверхностно-активное вещество фактически оседает обратно в вашей одежде, а вместе с ним и вся грязь. Поэтому больше моющего средства означает, что ваша одежда действительно грязная».

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Именно поэтому Ричардсон не рекомендует использовать капсулы с моющим средством.

«Мне не нравятся капсулы, потому что мне не нравится, что их количество невозможно контролировать, — сказал он. — Вам не нужна целая капсула стирального средства для стирки».

Кроме того, Ричардсон поделился и другими полезными советами: как снять статическое электричество с помощью алюминиевой фольги и удалить пятна от пота с помощью уксуса.

Раньше мы писали, благодаря каким простым уловкам ваши махровые полотенца будут оставаться пушистыми и приятными для тела на протяжении многих лет. Вместо того, чтобы покупать дорогие кондиционеры для смягчения ткани, можно воспользоваться простым и действенным способом, который действительно работает.

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