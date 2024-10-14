Эксперт рассказал, что ни в коем случае нельзя менять в своем автомобиле

Несмотря на то, что существует большой выбор самых разных марок и моделей автомобилей, автомобилисты после покупки авто, пытаясь подстроить машину под себя, что-то в ней меняют. Но, в некоторых случаях, как отмечают эксперты, это чревато проблемами с законом.

Что ни в коем случае нельзя менять в автомобиле

Многие водители в Украине меняют оптику в своих автомобилях. В частности, для лучшей видимости в темноте ставят ксеноновые или галогенные фары на авто. По словам экспертов, делать это нельзя, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. За подобные действия предусмотрен штраф в размере 510 гривен ч.2 ст.122 КУоАП.

Некоторые автомобилисты вместо штатного аккумулятора в автомобиле ставят батарею меньшей емкости, аргументируя это тем, что она будет заряжаться быстрее. На самом деле это утверждение лишено смысла, поскольку при зарядке только пополняется ранее затраченный заряд, а батарея меньшей емкости будет просто разряжаться быстрее.

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