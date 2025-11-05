Эксперт рассказал, что обязательно нужно сделать сейчас в саду: две важные обработки деревьев

Обработка сада осенью

Как утверждают эксперты садоводства, поздняя осень — это один из важнейших периодов ухода за садом, поскольку именно сейчас проводится предпоследний и последний опрыскивание, направленное на уничтожение возбудителей болезней, которые готовятся зимовать на деревьях и кустах. Именно эти обработки являются залогом здоровья и богатого урожая в следующем году.

Предпоследняя обработка сада: борьба с активными болезнями

Эту обработку, по словам экспертов, проводят до того, как с деревьев полностью опадут листья, когда температура воздуха еще относительно высока. Главная ее цель — уменьшить популяцию возбудителей болезней.

Для такой работы используют системные фунгициды, эффективно работающие при низких температурах. Можно, например, использовать хорус или его аналог — мобиль.

Эти фунгициды эффективны против целого комплекса распространенных заболеваний, таких как мучнистая роса (особенно актуально для подверженных ей растений), белая и бурая пятнистость (что касается, в частности, клубники), а также серая гниль ягод и другие недуги.

Большим преимуществом препаратов типа мобиль или хорус является их способность работать при относительно низких температурах, начиная от плюс пяти градусов цельсия.

Обработку лучше проводить при температуре около +10∘c до +12∘c.

Стандартная дозировка составляет 3 г препарата на 10 литров воды.

Для повышения эффективности и помощи растениям в подготовке к зиме к основному раствору рекомендуется добавить два важных компонента.

Прилипач . использование любого прилипача (например, липасам) значительно улучшает качество и эффективность обработки. Прилипач обеспечивает равномерное покрытие листьев и его устойчивость к смыванию росой или дождем. Монофосфат калия. Для улучшения зимостойкости растений в раствор добавляют монофосфат калия в количестве 15-20 граммов. содержащиеся в нем калий и фосфор способствуют вызреванию молодых побегов и повышают сопротивляемость растений к морозу.

Последняя (искоренительная) отделка сада

После того, как все листья опадут с деревьев, наступает время для последней, искореняющей обработки.

Для этой фазы используют препараты на основе минерального масла (например, зимовит).

Искореняющая обработка направлена на уничтожение вредителей и возбудителей болезней, укрывшихся в трещинах коры, под чешуйками почек и готовящихся к зимовке. Минеральное масло создает пленку, блокирующую доступ кислорода к вредителям и спор грибков, эффективно обезвреживая их.

Именно такая двухэтапная осенняя система защиты — передосенняя (системный фунгицид) и искореняющая (минеральное масло) — позволяет в значительной степени оздоровить сад. Это простая, но очень эффективная помощь растениям, которая гарантирует, что в следующем году они будут намного здоровее и дадут лучший урожай.