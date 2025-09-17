Экспертша рассказала, как приготовить лучший пятновыводитель дома: возьмите всего три ингредиента

Как приготовить домашний пятновыводитель / © unsplash.com

Недавно известная в Польше эксперт по организации пространства Уршуля Гриневицкая, более известная в соцсетях как @lux.ula, поделилась проверенным рецептом домашнего пятновыводителя, которое справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Для его приготовления понадобятся всего три ингредиента:

¼ стакана моющего средства для посуды (лучше белого цвета);

½ стакана пищевой соды;

¼ стакана перекиси водорода (желательно 6–9% концентрации).

Как приготовить эффективное пятновыводитель

Просто тщательно смешайте все ингредиенты в небольшой миске: моющее средство, соду и перекись водорода.

По совету Урсулы нанесите полученную смесь на пятно, немного потрите, оставьте на несколько минут, а затем еще раз осторожно очистите. После этого смойте теплой водой — все готово.

По словам экспертки, это домашнее средство идеально подходит для удаления пятен из одежды, ковров и матрасов.

Помните, что перекись водорода имеет отбеливающий эффект, поэтому используйте это средство только на светлых или белых тканях.