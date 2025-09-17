ТСН в социальных сетях

Экспертша рассказала, как приготовить лучший пятновыводитель дома: возьмите всего три ингредиента

Хотите навсегда избавиться от упрямых пятен на одежде, ковре или матрасе? Эксперт из домашнего хозяйства раскрыла простой рецепт домашнего пятновыводителя, состоящий всего из трех ингредиентов. По ее словам, он действует быстро, эффективно и почти ничего не стоит.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как приготовить домашний пятновыводитель

Как приготовить домашний пятновыводитель / © unsplash.com

Недавно известная в Польше эксперт по организации пространства Уршуля Гриневицкая, более известная в соцсетях как @lux.ula, поделилась проверенным рецептом домашнего пятновыводителя, которое справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Для его приготовления понадобятся всего три ингредиента:

  • ¼ стакана моющего средства для посуды (лучше белого цвета);

  • ½ стакана пищевой соды;

  • ¼ стакана перекиси водорода (желательно 6–9% концентрации).

Как приготовить эффективное пятновыводитель

Просто тщательно смешайте все ингредиенты в небольшой миске: моющее средство, соду и перекись водорода.

По совету Урсулы нанесите полученную смесь на пятно, немного потрите, оставьте на несколько минут, а затем еще раз осторожно очистите. После этого смойте теплой водой — все готово.

По словам экспертки, это домашнее средство идеально подходит для удаления пятен из одежды, ковров и матрасов.

Помните, что перекись водорода имеет отбеливающий эффект, поэтому используйте это средство только на светлых или белых тканях.

