Эксперты дали четкий ответ, нужно ли мыть сосиски перед приготовлением

Нужно мыть сосиски перед приготовлением / © Pixabay

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В первую очередь, важно запомнить, что сосиски очень быстро портятся. Если вы приобрели этот продукт по весу, то он сохраняется не более 5 суток.

В вакуумной упаковке сосиски, конечно, можно хранить дольше — 15-20 дней. Свежие сосиски можно не подвергать термической обработке, потому что они уже готовы к употреблению.

Однако не следует забывать об элементарных санитарных нормах. Даже если вы уверены в качестве продукта, лучше отварить его 5 минут в кипящей воде.

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Что касается того, нужно ли мыть сосиски перед приготовлением, эксперты говорят, что это не обязательно.

Например, если вы приобрели продукт в заводской упаковке, достаточно их просто выложить в микроволновку и разогреть или сварить.

Приобретенные с рук на рынке сосиски или упаковки которых были повреждены, лучше промывать. Однако, конечно, лучше воздержаться от употребления таких продуктов.

Эксперты утверждают, что мытье сосисок, как и сырого мяса, может только усилить активность микроорганизмов, а это будет иметь очень неприятные последствия.

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