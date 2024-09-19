Эксперты назвали 10 популярных автомобилей, которые не проедут без ломки даже 160 тысяч км

Покупка автомобиля является серьезным финансовым решением, особенно в условиях войны и постоянного роста цен. Надежность машины, которая позволит сэкономить на ремонте, является одним из ключевых факторов при ее выборе.

Эксперт в области автосервиса Джейкоб Картер определил 10 моделей автомобилей, которые значительно чаще других нуждаются щихся в ремонте после пробега отметки в 1650 000 км. Приобретая их, по мнению эксперта, нужно сначала хорошо подумать. В список попали как дорогие автомобили, так и автомобили из среднего сегмента.

10 популярных, но не долговечных моделей автомобилей

Nissan Altima

Популярный седан среднего класса, известный своей надежностью и комфортабельным интерьером, начальная цена которого 904 500 грн (24 300 долларов США).

Однако, по словам Картера, уже после 160 тысяч км возникает проблема с бесступенчатой трансмиссией (CVT), что может привести к значительным затратам на ремонт.

BMW 3 Series

Начальная цена этого роскошного, компактного авто, известного своими спортивными характеристиками и интерьером – 1 732 500 грн или 41 250 долларов США. Однако, как отмечает Картер, модели BMW часто нуждаются в дорогостоящем техническом обслуживании, а после 160 000 км нередко возникают проблемы с двигателем и электрическими системами, что также увеличивает затраты на эксплуатацию.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery начальной ценой более 2 млн 300 тысяч грн (55 250 долларов США) привлекает покупателей своей внешностью и внедорожными характеристиками. Однако репутация этой модели не очень — у автомобиля после 160 000 км пробега. часто возникают проблемы с пневмоподвеской, электроникой и трансмиссией.

Fiat 500

Fiat 500 – компактный и стильный автомобиль для города, известный своей маневровостью и европейским шармом. Стартовая цена 692790 грн или 16495 долларов США. Однако, по мнению Картера, эта модель подвержена вытеканию масла и другим проблемам с двигателем. Ремонт этого автомобиля часто обходится дорого из-за ограниченного пространства под капотом.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler – культовый внедорожник, славящийся своей проходимостью и возможностью справляться с любыми дорожными условиями стоимостью 1 259 790 грн. (29 995 долларов США). Однако Картер подчеркивает, что Wrangler часто страдает от проблем с ржавчиной, а также неисправностей в системе рулевого управления и подвески, что может потребовать значительных затрат на ремонт.

Форд Fiesta

Ford Fiesta – популярный городской автомобиль, привлекательной ценой – 650 580 грн или 15 490 долларов США, экономичностью и удобством в управлении. Однако Картер обращает внимание на частые проблемы, которые могут возникнуть у этой модели уже после 160 тысяч км пробега – это проблемы с трансмиссией и электроникой.

Chrysler 200

Стильный седан среднего класса, предлагающий комфорт и практичность стоимостью 933 240 грн. или 22 220 долларов США. По данным Картера, эта модель часто нуждается в ремонте двигателя, трансмиссии и электроники на относительно ранних стадиях эксплуатации.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan привлекает своей внешностью и удобным салоном, что делает его популярным выбором среди ищущих стильный и комфортный автомобиль. Начальная цена авто 1 110 80 грн или 26 440 долларов США. Однако эксперт отмечает, что после 160 000 км у этой модели нередко возникают дорогостоящие проблемы с трансмиссией.

Mini Cooper

Mini Cooper стоимостью 961 800 грн или 22 900 долларов США выделяется своим уникальным дизайном и компактностью, его любят те, кто хочет выделиться на дороге. Однако, по мнению Картера, Mini страдает от регулярных проблем с утечкой масла, ломкой турбины, а также подвеской и электрической системой.

Tesla Model S

Tesla Model S, известная своими передовыми технологиями и быстрым разгоном, ценой более 3 млн. грн. (81 190 долларов США) также может стать источником больших затрат на ремонт после 160 000 км пробега. Картер отмечает, что замена аккумуляторного блока, которая может потребоваться на пробеге до 200 тысяч км, очень дорога.

Читайте также: