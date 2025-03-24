Эксперты назвали действие со стиральной машиной, которое предотвращает размножение бактерий: о нем забывают

Несмотря на то, что стиральная машина предназначена для очистки вещей, она сама также нуждается в регулярном уходе. Одной из важных процедур является слив воды, который необходим как для предотвращения неисправностей, так и для быстрого реагирования в случае поломки или сбоев в работе.

Как отмечают в Real Simple, умение правильно сливать воду из стиральной машины пригодится в разных ситуациях. К примеру, если устройство внезапно остановилось во время стирки, оставив барабан заполненным водой. Кроме того, этот навык будет полезен при переезде или если из машины начал получаться неприятный запах. Как правильно слить воду?

Почему нужно сливать воду из стиральной машины

Слив воды из стиральной машины имеет несколько важных причин. Во-первых, постоянная влага и тепло внутри прибора способствуют развитию бактерий, что может привести к неприятному запаху и порче вещей, поэтому важно избавляться от лишней влаги.

Во-вторых, если машина не сливает воду, это может свидетельствовать о засорении сливного шланга или помпы. Регулярная очистка позволит избежать затрат на дорогостоящий ремонт.

Также перед перевозкой стиральную машину необходимо опорожнить от воды во избежание возможных повреждений при транспортировке. Если стиральная машина не работает правильно, слив остаточной воды поможет предотвратить утечки и повреждение пола.

Как часто нужно сливать воду из стиральной машины

Чтобы предотвратить неисправности, рекомендуется сливать воду из машины каждые 3–6 месяцев, а в условиях высокой влажности — каждый месяц.

Если на дисплее появляются коды ошибок, указывающие на сливные проблемы, необходимо сначала слить воду и очистить шланги.

Как сливать воду из стиральной машины: инструкция

Чтобы это сделать:

Выключите стиральную машину от сети и перекройте подачу воды. Затем найдите сливной шланг, расположенный либо на задней, либо на передней панели машины, и поставьте ведро под место соединения шланга с аппаратом. Теперь отсоедините шланг и проверьте его на засор, например на ворсинки или мелкие предметы, которые могли попасть внутрь. Дайте воде полностью выйти, затем тщательно очистите шланг и сверните его на место.

Перед подключением стиральной машины убедитесь, что шланг правильно подключен.

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