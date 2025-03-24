Эксперты назвали главный цвет волос летом 2025 года: как покраситься, чтобы выглядеть модно

Хотите освежить внешность, но без кардинальных перемен? Парижский блонд – идеальное решение. Это не просто оттенок волос, а воплощение изысканности, природной красоты и легкой элегантности. В 2025 году он станет самым модным среди блонд-тонов, ведь сочетает в себе роскошь и непринужденность.

Парижский блонд – это не ледяной платиновый и не прохладный скандинавский оттенок, требующий непрерывного ухода. Это мягкий, естественный цвет с теплыми медовыми и песочными переливами, придающими волосам эффект нежного солнечного сияния – идеальный выбор для тех, кто стремится сохранить светлый образ без лишних хлопот.

Этот оттенок любим многими звездами, в частности, Марго Робби, Лили-Роуз Депп, Сиенной Миллер и Дайан Крюгер. Каждая из них придает ему индивидуальность, подстраивая под свой стиль. Главная фишка – максимальная натуральность. Благодаря особой технике окрашивания создается мягкий градиент, будто солнце само осветило пряди, придавая им живое природное сияние.

Как создать эффект парижского блонда

Добиться этого оттенка поможет опытный колорист, владеющий техникой балаяж. Именно она обеспечивает плавный цветовой переход, избегая резких линий и неестественных контрастов. Еще один ключевой момент – использование профессиональных красок с уходовыми компонентами, которые сохранят здоровье волос и придадут им мягкое сияние.

Как сохранить красоту парижского блонда

Чтобы оттенок оставался ярким и естественно сиял, следует использовать безсульфатные шампуни, питательные маски и уходовые средства с UV-фильтрами. Минимум термостайлинга – максимум здорового блеска и природной текстуры!

Этот оттенок универсален и гармонично сочетается с любой внешностью. Теплые медовые нюансы прекрасно подчеркнут загоревшую кожу, придавая ей сияние, а более прохладные оттенки элегантно подчеркнут изящную бледность, придавая образу благородство.

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