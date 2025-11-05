Эксперты назвали худшее место в самолете: где сидеть категорически не советуют

Самолет / © Pixabay

Долгий полет в самолете может быть как расслабляющим, так и очень стрессовым. Многое зависит от правильного выбора места.

Об этом пишет Express.

Многие пассажиры жалуются на шум, вибрацию и частую турбулентность. Именно поэтому эксперты советуют заранее выбирать места при бронировании билетов, а не оставлять этот случай.

Специалисты по авиаперелетам подчеркивают, что задняя часть самолета — наименее желанная для пассажиров. Именно там сильнее всего чувствуется турбулентность, ведь движение самолета в воздухе колеблется именно вокруг центра тяжести, который расположен ближе к крыльям.

«Места в самом заднем ряду менее удобны. Они находятся рядом с камбузом и туалетами, где больше шума и движения. Обслуживание здесь медленнее, а выбор еды ограничен», — объяснил эксперт по путешествиям Николас Смит.

Кроме того, на задних местах часто чувствуется запах пищи, а в санузлы постоянно образуются очереди, что создает дополнительный дискомфорт во время длительных рейсов.

По словам специалистов, наиболее комфортными для полета есть места у крыльев или ближе к передней части самолета. Здесь меньше чувствуется турбулентность, тише работают двигатели, а обслуживание проходит быстрее.

Также в этих зонах пассажиры обычно получают более широкий выбор блюд и напитков, а выход после посадки занимает меньше времени.

Еще одна причина избегать задних рядов — нехватка места для багажа. В зоне вблизи кухни и туалетов часть отсеков часто занимает экипаж, поэтому пассажирам приходится искать место для вещей в соседних рядах.

Эксперты советуют бронировать билеты заранее и, если есть возможность, выбирать места в передней части салона или над крыльями. Такая небольшая инвестиция обеспечит комфорт, спокойствие и приятное начало поездки.

Чтобы избежать разочарования во время полета, стоит:

бронировать место сразу при покупке билета;

избегать последних рядов самолета;

выбирать места у крыльев — они самые стабильные во время турбулентности;

учитывать шум и движение пассажиров в задней части салона.

Напомним, бывшая стюардесса рассказала, кто больше всего раздражает экипаж во время полета. Она добавила, что многие пассажиры не всегда соблюдают базовые правила безопасности.