Эксперты назвали худшее место в самолете: где сидеть категорически не советуют
Долгий полет может оказаться настоящим испытанием, если выбрать неудачное место. Эксперты объяснили, где лучше не сидеть в самолете во избежание шума и турбулентности.
Долгий полет в самолете может быть как расслабляющим, так и очень стрессовым. Многое зависит от правильного выбора места.
Об этом пишет Express.
Многие пассажиры жалуются на шум, вибрацию и частую турбулентность. Именно поэтому эксперты советуют заранее выбирать места при бронировании билетов, а не оставлять этот случай.
Специалисты по авиаперелетам подчеркивают, что задняя часть самолета — наименее желанная для пассажиров. Именно там сильнее всего чувствуется турбулентность, ведь движение самолета в воздухе колеблется именно вокруг центра тяжести, который расположен ближе к крыльям.
«Места в самом заднем ряду менее удобны. Они находятся рядом с камбузом и туалетами, где больше шума и движения. Обслуживание здесь медленнее, а выбор еды ограничен», — объяснил эксперт по путешествиям Николас Смит.
Кроме того, на задних местах часто чувствуется запах пищи, а в санузлы постоянно образуются очереди, что создает дополнительный дискомфорт во время длительных рейсов.
По словам специалистов, наиболее комфортными для полета есть места у крыльев или ближе к передней части самолета. Здесь меньше чувствуется турбулентность, тише работают двигатели, а обслуживание проходит быстрее.
Также в этих зонах пассажиры обычно получают более широкий выбор блюд и напитков, а выход после посадки занимает меньше времени.
Еще одна причина избегать задних рядов — нехватка места для багажа. В зоне вблизи кухни и туалетов часть отсеков часто занимает экипаж, поэтому пассажирам приходится искать место для вещей в соседних рядах.
Эксперты советуют бронировать билеты заранее и, если есть возможность, выбирать места в передней части салона или над крыльями. Такая небольшая инвестиция обеспечит комфорт, спокойствие и приятное начало поездки.
Чтобы избежать разочарования во время полета, стоит:
бронировать место сразу при покупке билета;
избегать последних рядов самолета;
выбирать места у крыльев — они самые стабильные во время турбулентности;
учитывать шум и движение пассажиров в задней части салона.
