Эксперты назвали лучший сорт свеклы для борща: всегда произрастает крупной, сочной и сладкой

Украинцы используют свеклу не только для приготовления борща, она входит в рецепты многих других блюд. А от того, насколько сладкий и сочный корнеплод зависит и итог приготовления.

Если вы ищете, какой сорт столовой свеклы самый сладкий, сочный и еще дополнительно отличается большими корнеплодами, стоит прислушаться к советам экспертов.

Сегодня существует немало сортов свеклы, которые подходят для выращивания дома на грядке. Подбирают их по нескольким важным признакам, таким как легкость в выращивании, сладость, сочность, размер. Впрочем, отмечают специалисты, важную роль также играет качество почвы, в которой вы планируете выращивать культуру.

Когда речь идет о раннеспелых сортах, а именно такие чаще выращивают украинцы в домашних условиях, то лучшим по ряду различных признаков считают именно сорт "Акация". Его главная особенность заключается в устойчивости к болезням, которые чаще всего появляются у свеклы, а еще он может запросто выдержать даже долгую засуху.

Плоды "Акации" вырастают крупными, сочными и сладкими, с содержанием сахара более 18%, что и делает эту свеклу идеальной для приготовления разнообразных блюд, в том числе и легендарного украинского борща.

А если даже такому сорту не хватает сладкого привкуса, можно обратиться к народным советам. Чтобы добавить сладости и сочности, смешайте 1 ч. ложку пищевой соли и ведро обыкновенной воды. Этого домашнего удобрения хватит на 1 кв. метр.

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