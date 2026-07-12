Эксперты назвали одежду, которую не нужно часто стирать: полный список вещей

Какую одежду не нужно часто стирать / © www.freepik.com/free-photo

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Стирка помогает поддерживать одежду чистой и свежей, однако слишком частое использование стиральной машины может навредить тканям. После каждого цикла волокна постепенно изнашиваются, вещи могут терять форму, цвет и мягкость. Именно поэтому специалисты по уходу за текстилем советуют не стирать некоторые предметы гардероба после каждого использования. Если на одежде нет пятен, сильного запаха или других загрязнений, иногда достаточно просто проветрить ее на свежем воздухе.

Джинсы

Джинсовая одежда считается одной из самых выносливых. Производители и эксперты по уходу за тканями отмечают, что слишком частая стирка приводит к быстрому выцветанию цвета и ослаблению структуры денима.

Если джинсы не пачкались, их можно носить несколько раз, а между использованием просто проветривать. Стирать их рекомендуется только тогда, когда они действительно потеряли свежесть или имеют видимые загрязнения.

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Свитера и кардиганы

Одежда из шерсти, кашемира или других натуральных волокон также не любит частой стирки. Вода и моющие средства могут сделать ткань более жесткой или вызвать ее усадку.

После ношения свитер лучше оставить на плечиках или аккуратно сложить и хорошо проветрить. Если пятен нет, стирать такие вещи можно гораздо реже.

Пиджаки и жакеты

Большинство пиджаков не предназначены для регулярной домашней стирки. У них сложная конструкция, поэтому частый контакт с водой может деформировать ткань и подкладку.

Для поддержания аккуратного вида достаточно регулярно очищать поверхность специальной щеткой и проветривать изделие после ношения.

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Верхняя одежда

Куртки, пальто, плащи и пуховики также не нуждаются в частой стирке. Если регулярно стирать такие вещи, утеплитель может потерять свои свойства, а ткань — водоотталкивающее покрытие.

Специалисты советуют очищать только отдельные загрязнения, а полную стирку проводить только при необходимости или в конце сезона.

Домашняя одежда

Халаты и домашние кофты, если они остаются чистыми, тоже не нужно стирать каждый день. Если человек принимает душ перед тем, как одеть домашнюю одежду, и носит ее дома, достаточно стирать такие вещи после нескольких использований.

Впрочем, все зависит от температуры в помещении, уровня потоотделения и индивидуальных особенностей.

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Пижама

Многие автоматически стирают одежду для сна после одного использования. Однако если человек ложится спать после душа, а сама пижама остается чистой и без постороннего запаха, ее можно носить несколько ночей подряд.

В то же время в жаркую погоду или при повышенном потоотделении пижаму следует менять чаще.

Какую одежду нужно стирать после каждого ношения

Есть вещи, которые должны оставаться максимально чистыми, поскольку непосредственно контактируют с кожей. В первую очередь это нижнее белье, носки, спортивная одежда, майки и футболки, если они сильно просочились потом.

Именно на таких вещах быстро скапливаются бактерии, поэтому их желательно стирать после каждого использования.

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Как продлить срок службы одежды

Чтобы любимые вещи дольше выглядели как новые, не стоит стирать их без надобности. Если одежда не имеет пятен и неприятного запаха, достаточно оставить ее на несколько часов в хорошо проветриваемом месте. Также важно всегда соблюдать рекомендации производителя относительно температуры воды, режима стирки и сушки.

Такой подход поможет не только сохранить красивый внешний вид гардероба, но и сократить расход воды, электроэнергии и моющих средств, что будет полезно и для семейного бюджета, и для окружающей среды.

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