Эксперты назвали популярные продукты, которые подделывают чаще всего: как распознать фальсификат

Какие продукты подделывают чаще всего / © Pixabay

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Ежедневно миллионы людей покупают продукты, даже не подозревая, что некоторые могут быть подделками. Производители некачественной продукции нередко заменяют дорогостоящие ингредиенты более дешевыми аналогами, добавляют красители, ароматизаторы или растительные жиры, чтобы удешевить производство. Внешне такие товары могут почти не отличаться от оригинала, однако их качество и пищевая ценность значительно ниже. Эксперты по безопасности пищевых продуктов советуют внимательно читать состав, проверять маркировку и не покупать подозрительно дешевые товары. Именно эти простые правила помогают избежать большинства фальсификатов.

Какие продукты подделывают чаще всего: полный список

Мед. Натуральный мед входит в число наиболее часто подделываемых продуктов. В него могут добавлять сахарный сироп, патоку или глюкозно-фруктозный сироп, чтобы увеличить объем. Качественный мед обладает приятным природным ароматом, однородной консистенцией и характерным вкусом без посторонних привкусов. Большинство сортов со временем кристаллизуются — это естественный процесс, а не признак порчи. Если мед длительное время остается абсолютно редким, особенно зимой, это может свидетельствовать о его нагреве или примеси. Сливочное масло. Еще один популярный объект подделок — сливочное масло. Некоторые изготовители добавляют в него дешевые растительные жиры, из-за чего продукт только внешне напоминает натуральный. При выборе обращайте внимание на состав: в настоящем сливочном масле должны быть только сливки и закваска. Качественный продукт имеет равномерный кремовый цвет, легко режется после охлаждения и постепенно тает при комнатной температуре. Оливковое масло. Дорогое оливковое масло иногда смешивают с более дешевыми растительными маслами. По вкусу такую подделку определить непросто. Эксперты советуют покупать масло в стеклянных бутылках, обращать внимание на страну происхождения, дату производства и категорию продукта. Слишком низкая цена тоже должна насторожить. Молотый кофе. К молотому кофе недобросовестные производители могут добавлять обжаренные зерновые культуры, цикорий или другие дешевые примеси. Качественный кофе обладает насыщенным ароматом без посторонних запахов. Если напиток кажется слишком слабым или имеет необычный вкус, это может свидетельствовать о наличии посторонних компонентов. Надежнее покупать кофе в зернах и молоть его непосредственно перед приготовлением. Сыр. Фальсифицированный сыр часто содержит значительное количество растительных жиров вместо молочного жира. Перед покупкой внимательно читайте название. Если на упаковке указан «сырный продукт», это уже другой товар, а не натуральный сыр. Настоящий сыр обладает приятным молочным ароматом, плотной структурой и не крошится без причины. Красная рыба. Слабосоленую семгу, форель или другие виды красной рыбы иногда обрабатывают красителями для более яркого цвета или продают дешевые сорта под видом более дорогих. Качественное филе имеет естественный оттенок, равномерную структуру и характерные светлые жировые прожилки. Слишком яркий или неестественно насыщенный цвет может являться признаком использования красителей. Специи. Особенно часто подделывают дорогие специи: шафран, корицу, черный перец, паприку и куркуму. К молотым специям могут добавлять муку, крахмал или другие дешевые примеси. Именно поэтому специалисты рекомендуют покупать специи целиком и измельчать их самостоятельно, когда это возможно.

Как не купить фальсификат

Полностью обезопасить себя от подделок сложно, однако риск можно значительно снизить. Покупайте продукты в проверенных магазинах, внимательно читайте склад, обращайте внимание на маркировку, дату изготовления и репутацию производителя.

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Не стоит ориентироваться только на низкую цену. Если товар стоит значительно дешевле аналогичных продуктов других брендов, это может быть признаком использования более дешевых ингредиентов или нарушения технологии производства.

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