Эксперты назвали пять лучших подержанных, неприхотливых в обслуживании авто за 300 тысяч гривен

В сегодняшних реалиях большинство автомобилистов в Украине ищут для покупки машины на вторичном рынке. На рынке подержанных автомобилей можно выбрать практичные, неприхотливые в обслуживании бюджетные автомобили с пробегом. Если у вас ограниченный бюджет, даже за 300 000 гривен можно отыскать неприхотливую в обслуживании машину.

Эксперты составили список моделей б/у машин, которые советуют покупать в 2024 году автомобилистам с ограниченным бюджетом. Эти машины проверены временем и длительной эксплуатацией и самое главное, не дорогие. Главные критерии – это их надежность и практичность, именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Kia Rio

Это популярная модель в Украине с надежным двигателем и крепкой подвеской. Модели 2011-2012 годов выпуска в хорошем состоянии можно купить за 300 000 гривен.

Мазда 3

Mazda 3 – это не только крепкая и надежная машина, но и, по мнению автолюбителей, машина симпатичной внешности. За 300 тысяч гривен можно купить версию Mazda 3 2008 – 2009 годов выпуска.

Форд Мондео

Найти надежную и неприхотливую в обслуживании модель в хорошем состоянии за 300 тысяч гривен будет непросто, но возможно. Как утверждают эксперты, вероятнее всего это будет версия 2007 – 2008 годов выпуска с МКПП и пробегом за 200 тысяч километров.

Citroen C4

Citroen C4 в версиях 2008 – 2010 годов выпуска с хорошей для своих лет комплектацией и надежным мотором можно купить за 300 000 гривен в неплохом состоянии.

Skoda Fabia

Модель когда-то очень популярна и сегодня может похвастаться отличными характеристиками. За 300 000 гривен можно найти версию 2009 – 2010 годов с хорошей комплектацией с надежным 1,4-литровым двигателем и МКПП.

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