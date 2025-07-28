Эксперты назвали самое грязное место в гостиничном номере — и это не туалет

Пульт — одно из самых грязных мест в гостиничном номере / © Pixabay

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В гостиничном номере, в который заселяются посетители, как правило, есть наиболее загрязненные места.

Об этом пишет Express.

Исследование показало, что больше всего бактерий в гостиничных номерах содержат пульты дистанционного управления.

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Выяснилось, что иногда на одном пульте могут находиться более 70 различных штаммов бактерий, в частности:

кишечная палочка

золотистый стафилококк

синегнойная палочка

норовирус

Кроме того, опасным уголком помещения оказалось место хранения инвентаря для уборки. Швабры, губки и перчатки, которые уборщица переносит из номера в номер, накапливают бактерии.

Ранее эксперты утверждали, что сиденье унитаза примерно в восемь чище, чем дверная ручка ванной комнаты. Именно она является самым грязным местом дома. Эксперты рекомендуют чистить их не реже одного раза в неделю, но мало кто делает это регулярно.