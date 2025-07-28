ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Эксперты назвали самое грязное место в гостиничном номере — и это не туалет

Раковина и унитаз не считаются самыми грязными местами в номере.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Пульт – одно из самых грязных мест в гостиничном номере

Пульт — одно из самых грязных мест в гостиничном номере / © Pixabay

В гостиничном номере, в который заселяются посетители, как правило, есть наиболее загрязненные места.

Об этом пишет Express.

Исследование показало, что больше всего бактерий в гостиничных номерах содержат пульты дистанционного управления.

Выяснилось, что иногда на одном пульте могут находиться более 70 различных штаммов бактерий, в частности:

  • кишечная палочка

  • золотистый стафилококк

  • синегнойная палочка

  • норовирус

Кроме того, опасным уголком помещения оказалось место хранения инвентаря для уборки. Швабры, губки и перчатки, которые уборщица переносит из номера в номер, накапливают бактерии.

Ранее эксперты утверждали, что сиденье унитаза примерно в восемь чище, чем дверная ручка ванной комнаты. Именно она является самым грязным местом дома. Эксперты рекомендуют чистить их не реже одного раза в неделю, но мало кто делает это регулярно.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie