Эксперты не советуют включать эти режимы стирки, потому что вещи теряют форму и цвет

Какие режимы стиралки лучше не включать / © pexels.com

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Многие люди не задумываются о том, какой режим выбирают в стиральной машине, и просто запускают стандартную программу. Однако именно это часто становится причиной того, что одежда быстро теряет свой вид. Слишком высокая температура, интенсивное вращение барабана и неправильный отжим постепенно разрушают волокна ткани. В результате вещи растягиваются, садятся или теряют свой насыщенный цвет.

Самые опасные режимы стирки

Интенсивная стирка «Intensive». Этот режим предназначен для сильно загрязненных вещей, но для повседневной одежды он слишком агрессивен. Чем опасен: сильная механическая нагрузка, быстрый износ ткани, выцветание ткани. Его следует использовать только для рабочей или очень грязной одежды.

Стирка при температуре 60-90°C. Высокая температура эффективно уничтожает бактерии, но оказывает негативное влияние на большинство современных тканей. Последствия: усадка натуральных материалов, утрата эластичности и быстрое выцветание красителей. Для большинства вещей достаточно температуры 30-40°C.

Режим быстрого отжима на высоких оборотах. Кажется, что быстрый отжим экономит время, но на самом деле он вредит деликатным вещам. Риски: деформация одежды, растяжение трикотажа, образование заломов, которые сложно разгладить.

Универсальный режим «Cotton» для всего. Многие пользуются этим режимом не только универсальным, но это ошибка. Он ведь рассчитан на плотные ткани, слишком агрессивен для синтетики, шерсти и деликатных вещей.

Как правильно стирать одежду, чтобы она служила дольше

Чтобы сохранить вещи в хорошем состоянии, следует придерживаться простых правил:

стирать при температуре 30-40°C для повседневной одежды;

использовать деликатные или эко-режимы;

сортировать вещи по типу ткани и цвету;

сбавлять обороты отжима для тонких тканей;

выворачивать одежду наизнанку перед стиркой.

Специалисты по уходу за текстилем рекомендуют также не перегружать барабан стиральной машины, использовать жидкие моющие средства вместо порошка для деликатных тканей, избегать частой стирки вещей, которые в этом не нуждаются, следовать инструкциям на этикетках одежды.

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