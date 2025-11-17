- Дата публикации
Эксперты объяснили, как правильно использовать радиаторы
Эксперты по энергоэффективности объяснили, что помогает экономить на отоплении.
Специалисты по энергоэффективности рекомендуют домохозяйствам устанавливать небольшую полку над радиатором, что позволяет быстрее обогреть жилье и уменьшить расходы на отопление.
Об этом сообщает Express.
По словам экспертов, полка помогает перенаправить теплый воздух из-под радиатора вперед в комнату, вместо того чтобы он поднимался вдоль стены. Такой простой прием улучшает циркуляцию тепла и ускоряет прогрев помещения.
Эксперт компании Electric Radiators Direct Стивен Хенкинсон отметил, что установка полочки является «простым и недорогим способом повысить эффективность отопления без дополнительной нагрузки на бюджет».
На фоне роста стоимости энергоносителей специалисты советуют использовать простые бытовые решения, которые позволяют уменьшить потребление тепла.
Напомним, ранее мы писали о том, что есть 18 способов, как согреться в доме, если нет отопления.