Эксперты объяснили, как правильно использовать радиаторы

Специалисты по энергоэффективности рекомендуют домохозяйствам устанавливать небольшую полку над радиатором, что позволяет быстрее обогреть жилье и уменьшить расходы на отопление.

Об этом сообщает Express.

По словам экспертов, полка помогает перенаправить теплый воздух из-под радиатора вперед в комнату, вместо того чтобы он поднимался вдоль стены. Такой простой прием улучшает циркуляцию тепла и ускоряет прогрев помещения.

Эксперт компании Electric Radiators Direct Стивен Хенкинсон отметил, что установка полочки является «простым и недорогим способом повысить эффективность отопления без дополнительной нагрузки на бюджет».

На фоне роста стоимости энергоносителей специалисты советуют использовать простые бытовые решения, которые позволяют уменьшить потребление тепла.

