Эксперты по фен-шуй назвали 4 места в квартире, где лучше не вешать зеркало

Зеркало / © Pexels

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Зеркаламогут кардинально изменить вид комнаты. Они быстро увеличивают свет и визуально расширяют пространство. Но не все места в доме подходят для их размещения. Существует несколько важных правил, которые помогут сделать ваш дом более комфортным и гармоничным, а также избежать негативной энергии.

Об этом пишет Frame My Mirror

Во-первых, не стоит вешать зеркала напротив беспорядка. Например, если у вас в доме есть место, где скапливается куча вещей — почта, игрушки, одежда — не ставьте там зеркало. Оно лишь удвоит эту беспорядочность в отражении. Например, зеркало напротив стиральной зоны или «зоны сброса» сумок и обуви сразу при входе создаст впечатление, что беспорядка стало вдвое больше. А это не добавит уюта вашему дому.

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Во-вторых, не стоит вешать зеркала непосредственно над кроватью или напротив нее. Специалисты по фэн-шую считают, что зеркало над головой нарушает ощущение покоя из-за «тяжести» предмета, висящего над сном. А зеркало напротив кровати может вызвать беспокойство из-за давних убеждений: будто душа во время сна может испугаться собственного отражения. Даже если это и не правда, то практически в темноте зеркало может создавать странные и пугающие блики, которые мешают заснуть.

В-третьих, не рекомендуется размещать зеркала на кухне. По правилам фэн-шуй, эта зона не предназначена для зеркал, особенно над плитой. Помимо эзотерических убеждений, это не очень практично: пар, грязь и жир с кухни быстро покроют зеркало, и его придется часто чистить. Зеркальный фартук — это хорошая идея, но не всегда удобная.

И наконец, не следует ставить зеркала прямо напротив входной двери. Если зеркало будет стоять лицом к двери, то «хорошая энергия», входящая в дом, может отражаться и выходить обратно на улицу. Лучше разместить зеркало на стене, находящейся сбоку от двери, так оно поможет лучше распределить свет и энергию в комнате.

Конечно, это лишь советы, и каждый выбирает места для зеркал в своем доме сам. Но если вы хотите создать в доме гармонию и уют, стоит прислушаться к этим рекомендациям.

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Напомним, ранее мы писали о том, как вымыть зеркало без разводов домашними средствами