Как мыть пол, чтобы он был чистой неделю / © pixabay.com

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Многие задумываются, можно ли достичь идеальной чистоты пола, не используя при этом химические средства для его мытья. Конечно, да. Для этого вам понадобится всего один ингредиент, который точно найдется в домашней аптечке многих украинцев. Речь идет о нашатырном спирте.

Добавьте всего одну ложку этого средства к ведру воды и увидите, что после мытья пол будет сиять невероятной чистотой. Этот секрет знают все работники профессионального клининга.

Нашатырь (аммиак) является мощным чистящим средством. Если использовать его для мытья различных поверхностей в доме, в том числе и пола, то они станут не только чистыми, но и блестящими, без разводов, которые часто остаются после обычных моющих средств. Дополнительно нашатырный спирт еще и борется с микробами и обеспечивает гигиеническую очистку.

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Это аптечное средство не только сэкономит ваши средства, но и значительно ускорит процесс уборки. К примеру, его дополнительно можно использовать для мытья стеклянных поверхностей, чтобы на них не оставалось разводов. А еще хороший результат он показывает на ламинате, плитке, линолеуме.

Однако во время мытья полов вы можете добавлять в воду не только нашатырный спирт. Неплохо зарекомендовали себя эфирные масла. Всего несколько капель и вы получите приятный аромат в доме. Еще они оказывают антибактериальный эффект. Для удаления стойких загрязнений и жира используйте уксус и соду.

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