Эксперты по уборке поделились четырьмя лайфхаками, которые помогут держать ковер в чистоте

Как сохранять ковер в чистоте

Регулярное удаление шерсти

Если у вас есть домашние животные, это правило должно стать неотъемлемой частью уборки. Накопленная шерсть делает ковер сложным для очищения, поэтому гораздо проще удалять ее систематически. Для этого можно воспользоваться скребком с резиновой насадкой — несколько проходов по ковру, и он снова станет безупречно чистым. Длинные волоски легко убрать щеткой для волос, и ковер будет выглядеть как новый.

Липкий ролик для мелкого мусора

Мелкий мусор и пыль легко собираются липким роликом для одежды. Он эффективно поднимает грязь даже из длинного ворса. Чтобы получить максимальный результат, переверните ковер и пройдитесь пылесосом с его обратной стороны — так удаляется оставшаяся внутри пыль.

Быстрое удаление пятен

Если на ковер попал кофе, чай или другая жидкость, реагируйте сразу. Въедающиеся пятна затем сложно вывести без профессиональной химчистки. Промокните жидкость бумажным полотенцем или салфеткой. Для темных пятен приготовьте раствор из моющего средства окон и воды в соотношении 1:2, нанесите на загрязнение, накройте хлопчатобумажной тканью и аккуратно прогладьте — грязь перейдет на ткань. Остальные пятна можно эффективно вывести смесью соды, жидкости для мытья посуды и столового уксуса.

Защитная пропитка ковра

Как обувь можно обработать специальным средством для отталкивания влаги и грязи, так же можно защитить ковер. Для этого отдайте его в химчистку или обработайте специальным средством самостоятельно, следуя инструкции производителя. Это значительно облегчит дальнейший уход и продлит жизнь вашего ковра.