Эксперты по вопросам волос поделились, какие прически лучше всего подойдут для удлиненного лица

Когда речь идет о лучших прическах для длинных лиц, важно помнить, что они должны сбалансировать внешний вид и смягчить углы. Какая стрижка подойдет на длинное лицо – мнение экспертов.

Если у вас длинный лоб или лицо заметно длиннее, чем шире, эксперты по вопросам волос рекомендуют почерпнуть вдохновение у звезд, которые также имеют удлиненные черты. К примеру, парикмахер Джон Стедман, основатель салона Cutting Company с 35-летним опытом в этой области, рассказал о правиле №1 — не выбирайте жесткие прически, подчеркивающие длинное лицо. Лучше всего укорачивает лицо челка, но нужно также правильно подстричься, чтобы весь образ выглядел сбалансированным.

Боковой пробор

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

По словам экспертов, это лучшая прическа для удлиненного лица, которая придаст много объема и немного сбалансирует черты. Такой вариант, например, можно увидеть на модели Рози Хантингтон-Уайтли. А еще так вы создадите особую атмосферу Голливуда 1940-х годов. По словам эксперта по волосам из клиники Vera, Гекхана Вайни, боковой пробор позволяет смягчить черты лица и еще не требует особого ухода. Все, что вам нужно это расческа.

Длинная челка

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Именно такую прическу любит Кейт Уинслет. Она помогает сбалансировать лицо, поскольку покрывает область между волосами и бровью, уменьшая длину на несколько сантиметров. Кроме того, такую прическу легко укладывать. Парикмахер Гекхан Вайни также утверждает, что длинную челку можно запросто превратить в длинную многослойную челку по желанию. Такая стрижка подходит для любого типа волос.

Стрижка пикси

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

Это отличный вариант для длинного худого лица, ведь пикси подчеркивает линию челюсти, скулы и шею, что очень важно для удлиненных черт. Эксперт по уходу за волосами Николь Петти также указывает, что такая стрижка подходит для тех, кто не хочет утром тратить слишком много времени на укладку. Также для длинного лица подходят и более современные варианты пикси: бикси и микси.

Стрижка Pageboy

Эшли Симпсон / Фото: Associated Press

Такую стрижку любит Эшли Симпсон и она выглядит очень эффективно, особенно на удлиненном лице с челкой. Лучше всего подбирать этот вариант, если у вас густые волосы. Подобная прическа была очень популярна в 1950-60-х годах и снова вернулась в моду.

Текстурированный боб

Джулианна Гаффи / Фото: Associated Press

Текстурированный боб – прическа как у Джулианны Гафи. Она отлично подходит для длинного лица. Такая стрижка выглядит очень изящно и хорошо сочетается с волнистыми волосами, независимо от того густые они или тонкие. Такой боб можно делать с челкой или без него, по вашему желанию.

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