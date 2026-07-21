Эксперты предупредили: вот сколько времени телефон можно держать на зарядке после 100% без ущерба для батареи

Можно ли заряжать телефон до 100% / © pexels.com

Реклама

На самом деле современные смартфоны устроены гораздо умнее, чем кажется. Однако есть несколько нюансов, которые помогут продлить срок службы батареи.

Можно ли заряжать телефон до 100%

В большинстве современных смартфонов используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они оснащены специальным контроллером зарядки, который автоматически прекращает подачу тока по достижении 100% заряда.

Это означает, что после полной зарядки батарея уже не получает постоянного заряда. Если уровень заряда снижается, система может кратковременно его восстановить. Именно поэтому оставить телефон на зарядке еще на некоторое время не является критически опасным.

Реклама

Сколько времени телефон может оставаться на зарядке после 100%

Если смартфон зарядился до 100%, он может еще время оставаться подключенным к зарядному устройству без существенного вреда.

Однако постоянно держать телефон на зарядке по много часов каждый день — не лучшая привычка. Частые циклы дозарядки и повышенная температура могут постепенно ускорять старение аккумулятора.

Именно поэтому производители рекомендуют отключать зарядное устройство после завершения зарядки, если есть такая возможность.

Вредно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

Для современных моделей это не представляет серьезной опасности, ведь после достижения 100% контроллер практически прекращает подзарядку.

Реклама

Впрочем, есть другой фактор риска — перегревание. Если телефон находится под подушкой, покрытый одеялом или заряжается в очень теплом помещении, температура аккумулятора может повышаться, а перегрев является одним из главных врагов батареи.

Как продлить срок службы аккумулятора

Чтобы батарея дольше оставалась емкой, следует придерживаться простых правил:

не допускать регулярного перегрева смартфона;

использовать качественное или оригинальное зарядное устройство;

не разряжать телефон до 0% без надобности;

при возможности поддерживать уровень заряда в пределах примерно 20–80%, если не требуется полный заряд;

не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами во время подзарядки.

Обязательно ли заряжать только до 80%

Существует расхожее мнение, что зарядка лишь до 80% значительно продлевает жизнь батареи. Частично это правда: меньший максимальный уровень заряда может несколько замедлить естественный износ аккумулятора.

Именно поэтому многие современные смартфоны имеют функцию оптимизированной зарядки. Она самостоятельно задерживает достижение 100% до момента, когда пользователь обычно отсоединяет телефон от зарядки.

Реклама

Однако если вам нужно максимальное время автономной работы в течение дня, заряжайте смартфон до 100% вполне нормально. Главное — не допускать постоянного перегрева и пользоваться качественными аксессуарами.

FAQ

Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь?

Да. Современные смартфоны автоматически прекращают активную зарядку после достижения 100%. В то же время желательно избегать перегрева: не кладите телефон под подушку или одеяло и используйте зарядное устройство.

До скольких процентов лучше заряжать телефон?

Реклама

Для максимально продолжительного ресурса аккумулятора оптимальным считается диапазон от 20% до 80%. Но если вам нужна максимальная автономность, зарядка до 100% не нанесет значительного ущерба при нормальной температуре и использовании качественной зарядки.

Новости партнеров