Эксперты предупреждают: эти предметы в любом случае нельзя ставить в посудомоечную машину

Вещи, которые нельзя класть в посудомоечную машину / © pexels.com

Реклама

Когда она берет на себя грязную посуду, у вас появляется больше времени на отдых после еды. Ведь приготовление и так достаточно утомительно! Однако не все предметы можно ставить в посудомоечную машину.

Сковороды с антипригарным покрытием

«Если ваша сковородка не имеет специальной отметки „безопасна для посудомойки“, ее следует мыть только вручную,» — советует Чиуфо (руководитель тестирования посудомоечных машин Consumer Reports). «Посудомойка быстро испортит антипригарное покрытие, и вам придется тратить деньги на замену раньше, чем нужно.»

Деревянные доски и кухонные приборы

Деревянные доски, ложки и другие кухонные деревянные предметы всегда стирайте вручную. «Дерево не только может деформироваться от высоких температур, но и разбухает от воды и трескается, создавая идеальные условия для бактерий», — объясняет Ричард Таррант, старший вице-президент Bosch Home Appliances.

Реклама

Чугунная посуда

Чугунные сковородки и гриль-панели великолепны для обжаривания мяса, рыбы, овощей или кукурузного хлеба, и почти не уничтожаются, пока не попадают в посудомойку. «Машина быстро испортит даже идеальный чугун», — говорит Чиуфо. Она снимает слой запеченного масла, которое не дает пище прилипать и защищает от ржавчины. После этого сковороду можно выбрасывать. Просто мойте ее деликатно вручную, и она прослужит вам поколениями.

Кристалл

Хрустальные бокалы, вазы и другие изделия лучше держать подальше от посудомойки. «Моющее средство и соль могут повредить поверхность и вызвать коррозию стекла», — говорит Таррант.

Острые ножи

«Острые ножи — важный инструмент на кухне, на который тратят немало денег», — отмечает Чиуфо. «Еще больше причин не портить их в посудомойке. Даже если на них написано „безопасны для посудомойки“, трение о другую посуду затупляет лезвие.» Один цикл мойки уже может повредить остроту ножа, добавляет Таррант.

Медная посуда

Медные кастрюли и сковородки выглядят роскошно и быстро нагреваются, но стоят дорого. Таррант советует мыть их вручную: в посудомойке они могут потемнеть из-за окисления.

Реклама

Пластинчатая, латунная и бронзовая посуда

Как и медь, какие-либо изделия из олова, латуни или бронзы нужно мыть вручную. «Их следует держать подальше от посудомойки, иначе они потускнеют, если их не высушить сразу», — объясняет Таррант.

Жидкость для мытья посуды

Некоторые вещи следует держать вне посудомойки не потому, что они испортятся, а потому, что могут повредить самой машине. Жидкость для мытья вручную — один из таких. «Если закончился порошок для посудомойки, не используйте жидкое мыло — оно слишком пенится и может повредить технику», — говорит Таррант.

Банки с этикетками

Если вы моете банки перед повторным использованием, делайте это вручную, если на них есть бумажные этикетки. Они могут отслоиться и заблокировать систему мойки, а еще прилипнуть к другой посуде.

Рыба, картофель и другие продукты

Возможно, вы видели в соцсетях «лайфгаки» с мытьем рыбы или картофеля в посудомойке. Не делайте этого. Это не только неприятно, но и опасно: машина может не прогреваться достаточно для безопасного приготовления, а старые остатки пищи и моющего средства попадут на вашу еду.

Реклама

Одежда, хозяйственные предметы, электроника и детали авто

Бюстгальтеры, клавиатуры, автозапчасти, пластиковая обувь, бейсболки, садовые инструменты — это лишь часть странных вещей, которые люди пробовали мыть в посудомойке, по данным Consumer Reports. Они могут испортиться или повредить технику. Если на предмете нет отметки «безопасный для посудомойки», держите его подальше от машины — неважно, что об этом говорят популярные видео в TikTok.