Эксперты раскрыли семь роковых ошибок во время мытья зеркал, из-за которых всегда остаются разводы

Как помыть зеркало без разводов / © pexels.com

Возможно, пишут в RealSimple, причина кроется в слишком упрощенном подходе: привычные методы уборки могут делать зеркало еще грязнее, а не чище. Поэтому мы спросили экспертов по уборке, какие ошибки чаще всего наталкивают хозяйки, и как их исправить, чтобы зеркальная поверхность всегда блестела.

Не очищаете зеркало перед мойкой

Это может показаться лишним шагом, но он критически важен для идеального результата. Мелисса Мейкер, основательница Clean My Space и клининговой компании из Торонто, советует сначала удалять пыль сухой микрофиброй, чтобы не смочить ее и не сделать еще более липкой.

«Чтобы уменьшить разводы, можно сначала убрать зубную пасту или другие загрязнения небольшим количеством уксуса или спирта — тогда остальные части зеркала не будут оставаться в полосах», — объясняет Мейкер.

Не используете метод двух салфеток

Брендон Плешек, клинер третьего поколения и автор проекта Clean That Up! , отмечает, что большинство людей протирают зеркало только один раз. Кажется, что все чисто, но со временем появляются разводы из-за остаточной влаги.

Выход: две салфетки — одна для мойки, другая для полировки. «Именно отсутствие сухой промывки после мытья покидает разводы. Это ключевой шаг!», — отмечает Плешек.

Используете неправильную или грязную салфетку

Бумажные полотенца — самый плохой вариант для зеркал: оставляют ворсинки и тратятся впустую. Старые тряпки тоже плохо впитывают и покидают полосы.

Идеально: чистая микрофибра. Она снимает жир и грязь, впитывает влагу и оставляет зеркало без разводов. Мейкер советует пользоваться плоской микрофиброй и обязательно чистой — не той, которой вы вытирали другие поверхности.

Распилите средство на салфетку, а не на зеркало

Необычно, но эксперты советуют: плейте прямо на зеркало. Так средство полностью покроет поверхность и ничего не пропустится.

Есть риск, что жидкость попадет на рамку и оставит темные пятна, но, если работать быстро, этого легко избежать.

Недостаточно средства для мытья

Мейкер рекомендует домашний вариант: половина воды, половина белого уксуса. Если есть сильные загрязнения, например зубная паста, добавьте чайную ложку кукурузного крахмала — он мягко снимет налет, не царапая стекло.

Протираете колесными движениями

Мейкер предостерегает: круги распространяют грязь по очищенной поверхности. Лучшее S-образное движение: сверху справа налево, затем вниз — так разводов будет меньше.

Уходите, не проверив результат

Последний шаг: взгляните на зеркало под углом, лучше при свете. Так проще заметить полосы, которые сложно увидеть при прямом взгляде.