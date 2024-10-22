Эксперты рассказали, чем опасен конденсат на окнах, и поделились, как остановить его появление

За окном стремительно холодает, а батареи становятся более теплыми, поэтому проблема появления конденсата на окнах острещает с каждым днем.

В холодные осенние и зимние месяцы часто на стекле окон образуется конденсат. Казалось бы, это просто вода, в чем ее опасность? Однако, на самом деле, конденсат может привести к целому ряду серьезных проблем, если его не избавиться.

Прежде всего следует запомнить, чем выше уровень влаги в помещении, тем больше конденсата будет появляться. Если его просто оставить на окнах, то он начнет скапливаться на подоконнике, что вызовет всплеск роста плесени в квартире или доме. А это действительно серьезная проблема как для самого здания, так и для вашего здоровья.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, плесень является причиной респираторных заболеваний и аллергических реакций, она опасна для тех, кто страдает астмой. А по утверждениям Лондонской организации по удалению плесени, грибок наносит серьезный ущерб жилищу, он "ослабляет" целостность потолка, стен, пола.

Что делать, чтобы не было конденсата на окнах

Конечно, существует несколько простых методов, которые помогут избавиться от конденсата. Однако, к сожалению, большинство из них придется периодически повторять, чтобы в помещении не появилась плесень.

Как рассказал британский эксперт, заместитель исполнительного директора Ассоциации по уходу за недвижимостью (PCA) Джеймс Берри изданию The Express, есть целых пять способов "прогнать" повышенную влажность из вашего дома. Первым шагом, по его словам, является полный отказ от сушки мокрого белья на дому. Она существенно увеличивает уровень воды.

Также эксперт советует осмотреть вентиляцию дома или квартиры, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Например, чтобы справиться с пылью, грязью и паутиной, можно даже просто пройтись решеткой, закрывающей вентиляционное отверстие, пылесосом. Так вы увеличите поток воздуха.

В холодное время года следует внести некоторые изменения в процесс приготовления пищи. Прежде всего, убавляйте температуру варочной поверхности, закрывайте кастрюли и сковороды крышками, а еще открывайте окна на кухне. Это очень важно, ведь именно во время этого привычного процесса большое количество испаряющейся влаги остается на окнах и стенах.

Также эксперт рассказал о необычном для украинцев способе, который касается ванны. Когда вы принимаете ванну или душ, то наливайте сначала холодную воду, которая, по словам Джеймса, поможет снизить на 90% количество пара, и только после этого добавляйте горячую. Не забывайте всегда закрывать дверь в ванную.

Последним способом избежать появления конденсата в квартире или доме является поддержание правильной температуры. Если на батареях стоят термостаты, сделать это будет довольно просто. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует поддерживать температуру воздуха в гостиной на уровне +21 градуса, а в спальне — +18 градусов. При этом важно, чтобы она оставалась таковой в течение всего дня.

Ну а если конденсат все же появился, самое простое, что вы можете сделать – это вытереть его сухой тряпкой.

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