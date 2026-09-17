Эксперты рассказали, что делать с машиной и бельем, если во время стирки выключили свет

Что делать, если выключили свет во время стирки / © pixabay.com

Реклама

Электроэнергию не всегда отключают по расписанию, особенно во время аварийных ситуаций. Поэтому свет может исчезнуть в самый неподходящий момент — например, когда работает стиральная машина. В барабане в это время может остаться вода, а программа стирки остановится посреди цикла. Рассказываем, что делать в такой ситуации, чтобы не испортить нижнее белье и не навредить технике.

Не открывайте дверцу сразу

Если свет исчез во время стирки, прежде всего не нужно пытаться силой открыть дверцу стиральной машины. В моделях с фронтальной загрузкой замок может оставаться заблокированным, пока внутри находится вода.

Реклама

Если электроэнергию обещают вернуть в ближайшее время, лучше просто оставить машину закрытой. После восстановления питания часть современных моделей может продлить прерванную программу автоматически. К примеру, некоторые стиральные машины LG имеют функцию восстановления после сбоя питания, которая запоминает прерванный цикл.

Реклама

В то же время, такая функция есть не во всех машинах, поэтому после появления электроэнергии нужно проверить дисплей и программу. Некоторые модели требуют повторного запуска цикла.

Что делать, если света долго не будет

Если электроэнергию выключили надолго, а в барабане осталась вода, не следует оставлять мокрое белье на многие часы. После возобновления питания запустите программу слива или отжима, а затем вытяните вещи.

Если машина не реагирует после появления электроэнергии, сначала проверьте, работает ли розетка. Можно подключить другой небольшой прибор. Также следует проверить автоматический выключатель. Samsung советует после перебоев питания подождать примерно минуту, а затем попытаться включить машину снова.

Если после восстановления электроэнергии машина заработала некорректно, не нужно непрерывно включать и выключать автомат. Повторное срабатывание защиты может свидетельствовать о неисправности.

Реклама

Как защитить стиральную машину при выключении света

Особенно опасным для бытовой техники может быть не само отключение, а скачок напряжения при восстановлении электроснабжения. Поэтому, если электроэнергию часто выключают и включают, можно отключить стиральную машину от розетки и подключить после стабилизации питания. Samsung отдельно отмечает, что значительные скачки напряжения могут возникать сразу после возобновления электроэнергии.

Стиральную машину рекомендуют подключать непосредственно к заземленной настенной розетке, а не через удлинитель.

Если после появления света ощущается запах горелого, видно повреждение кабеля или розетки или срабатывает защитный автомат, машинку лучше не включать в проверку специалистом.

Новости партнеров

Новости партнеров