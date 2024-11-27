Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы пуховик был, как новый, даже после десятой стирки

Если вы будете правильно ухаживать за пуховиком, то материал будет выглядеть как будто только из магазина, а пух никогда не собьется.

В зимний период пуховик является незаменимой частью гардероба большинства людей. Он дарит тепло и выглядит стильно. Однако очень легко эту вещь испортить "неправильным" уходом. Если вы не будете соблюдать определенные правила во время стирки, то пух собьется и пуховик потеряет свою форму.

Чтобы при стирке сохранить не только термические свойства пуховика, но и внешний вид, специалисты рекомендуют запомнить несколько важных правил:

Для стирки пуховика в машине лучше выбирать самый деликатный режим с наименьшим количеством оборотов во время отжима. Устанавливайте минимальную температуру стирки – не выше 30 градусов. Тогда пух не будет сбиваться в комочки, а материал не будет "садиться". Лучше заменить порошок для стирки гелем, ведь при низкой температуре гранулы могут не раствориться полностью, из-за чего на материале останутся пятна. Чтобы точно отстирать все остатки стирального средства, добавьте еще одно полоскание — тогда на ткани не будет неприятных разводов. Обязательно проверьте карманы пуховика перед стиркой, достаньте деньги, наушники и другие предметы. При намокании некоторые из них могут пустить краску и испортить материал или даже повредить стиральную машину. Перед запуском стирки застегните все пуговицы, молнии, кнопки. Также вместе с пуховиком советуют положить несколько теннисных мячиков — они помогут избежать сбивания пуха, равномерно распределив его по поверхности.

Следуя таким несложным советам, вы сможете наслаждаться комфортом и теплом любимого пуховика даже после десятой стирки.

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