Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы пуховик был, как новый, даже после десятой стирки

Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы пуховик был, как новый, даже после десятой стирки

Как правильно ухаживать за пуховиком / Фото: Фото из открытых источников

Если вы будете правильно ухаживать за пуховиком, то материал будет выглядеть как будто только из магазина, а пух никогда не собьется.

В зимний период пуховик является незаменимой частью гардероба большинства людей. Он дарит тепло и выглядит стильно. Однако очень легко эту вещь испортить "неправильным" уходом. Если вы не будете соблюдать определенные правила во время стирки, то пух собьется и пуховик потеряет свою форму.

Чтобы при стирке сохранить не только термические свойства пуховика, но и внешний вид, специалисты рекомендуют запомнить несколько важных правил:

  1. Для стирки пуховика в машине лучше выбирать самый деликатный режим с наименьшим количеством оборотов  во время отжима.
  2. Устанавливайте минимальную температуру стирки – не выше 30 градусов. Тогда пух не будет сбиваться в комочки, а материал не будет "садиться".
  3. Лучше заменить порошок для стирки гелем, ведь при низкой температуре гранулы могут не раствориться полностью, из-за чего на материале останутся пятна.
  4. Чтобы точно отстирать все остатки стирального средства, добавьте еще одно полоскание — тогда на ткани не будет неприятных разводов.
  5. Обязательно проверьте карманы пуховика перед стиркой, достаньте деньги, наушники и другие предметы. При намокании некоторые из них могут пустить краску и испортить материал или даже повредить стиральную машину.
  6. Перед запуском стирки застегните все пуговицы, молнии, кнопки.
  7. Также вместе с пуховиком советуют положить несколько теннисных мячиков — они помогут избежать сбивания пуха, равномерно распределив его по поверхности.

Следуя таким несложным советам, вы сможете наслаждаться комфортом и теплом любимого пуховика даже после десятой стирки.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация