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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
18
Время на прочтение
1 мин

Эксперты рассказали, что нужно вылить внутрь микроволновки, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Неприятные запахи въедаются в стенки микроволновки, создавая проблему при приготовлении или разогреве пищи.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как убрать неприятный запах из микроволновки

Как убрать неприятный запах из микроволновки / © unsplash.com

Не нужно терпеть этот неприятный запах — решение гораздо проще, чем кажется. Обычный столовый уксус легко поможет быстро вернуть микроволновке чистоту и свежесть.

Этот простой кухонный помощник обладает уникальной способностью устранять даже самые стойкие запахи.

Чтобы обновить микроволновку, требуются только миска, вода и уксус — простейшие ингредиенты, всегда под рукой. Возьмите любой жаростойкий сосуд, безопасный для микроволновки.

Наполните стаканом теплой воды и добавьте ложку белого уксуса, аккуратно перемешайте.

Поставьте миску в центр камеры, закройте дверцу и включите максимальную мощность на 5 минут.

Вода закипит, и пар с уксусной кислотой равномерно распространится внутри, проникая во все уголки и поры.

Когда таймер сработает, подождите еще несколько минут, не открывая дверцу, чтобы пар подействовал.

Затем осторожно извлеките миску с помощью прихваток.

Возьмите влажную губку или ткань и тщательно протрите все внутренние поверхности — загрязнения и запахи легко отойдут.

Оставьте дверцу открытой, чтобы микроволновка хорошо просохла.

В результате ваша техника будет чистой, без всякого намека на неприятный запах, готовой радовать вас свежестью и комфортом.

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Дата публикации
Количество просмотров
18
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