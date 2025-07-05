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Эксперты рассказали, что нужно вылить внутрь микроволновки, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Неприятные запахи въедаются в стенки микроволновки, создавая проблему при приготовлении или разогреве пищи.
Не нужно терпеть этот неприятный запах — решение гораздо проще, чем кажется. Обычный столовый уксус легко поможет быстро вернуть микроволновке чистоту и свежесть.
Этот простой кухонный помощник обладает уникальной способностью устранять даже самые стойкие запахи.
Чтобы обновить микроволновку, требуются только миска, вода и уксус — простейшие ингредиенты, всегда под рукой. Возьмите любой жаростойкий сосуд, безопасный для микроволновки.
Наполните стаканом теплой воды и добавьте ложку белого уксуса, аккуратно перемешайте.
Поставьте миску в центр камеры, закройте дверцу и включите максимальную мощность на 5 минут.
Вода закипит, и пар с уксусной кислотой равномерно распространится внутри, проникая во все уголки и поры.
Когда таймер сработает, подождите еще несколько минут, не открывая дверцу, чтобы пар подействовал.
Затем осторожно извлеките миску с помощью прихваток.
Возьмите влажную губку или ткань и тщательно протрите все внутренние поверхности — загрязнения и запахи легко отойдут.
Оставьте дверцу открытой, чтобы микроволновка хорошо просохла.
В результате ваша техника будет чистой, без всякого намека на неприятный запах, готовой радовать вас свежестью и комфортом.