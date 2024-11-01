Эксперты рассказали, действительно ли кошки запоминают хозяев и как быстро они могут забыть вас

Часто хозяев пушистиков интересует вопрос, будут ли кошки их помнить после длительного отпуска или командировки.

Некоторые коты успевают загрустить за своим хозяином буквально за один день, встречая его вечером с таким видом, словно они провели в одиночестве целую неделю. Другие могут даже не повернуть голову, когда человек возвращается домой. Но что произойдет, если вы уедете надолго? Успеет ли кошка вас забыть?

Особенности памяти и мозга кошек

Хотя кошачий мозг меньше человеческого, он очень похож на наш. Он также состоит из лобной, затылочной, височной, теменной частей, а также содержит серое и белое вещества. Соответственно пять ощущений, что и у людей, передают ту же информацию.

Ученые давно выяснили, что коты способны запоминать. За их память отвечает большое количество нейронов, сосредоточенных в сером веществе головного мозга. В каждом нейроне хранится часть мемуаров. Когда активируется правильная их комбинация, кошка вспоминает определенную вещь.

Кратковременная и долговременная память у кошек

Кошки превосходят собак по возможностям кратковременной памяти. Они могут помнить некоторые вещи до 16 часов, тогда как собаки – всего до 5 минут. А долговременная память у кошек еще лучше. Хотя животному трудно запомнить много людей или разных мест, зато те, где оно бывало часто, откладывается в памяти на долгие годы. Некоторые кошки даже могут помнить своих первых хозяев всю жизнь.

Специалисты утверждают, что память кошек такая же, как память у ребенка дошкольного возраста. Поэтому очень важно социализировать питомца в раннем возрасте.

Что о памяти котов говорят эксперты

Как коты реагируют на разлуку с хозяином: вспомнят ли они его / Фото: Unsplash

Мнения ученых по поводу памяти кошек разделились. Одни считают, что оно у них очень хорошее, а потому животное может вспомнить своего хозяина даже после долгой разлуки. Другие же склонны считать, что кошки способны запомнить только яркие эмоции – удобную лежанку, любимую игрушку, вкусный корм.

Некоторые ученые даже считают, что человек так и не смог до конца одомашнить, а животные живут рядом только потому, что им так удобно. Однако одно можно утверждать наверняка — кошки это не стайные животные. Они остаются одиночками, потому в их генах заложена способность выжить без людей. Даже несмотря на тысячи лет одомашнивания.

Тем не менее, есть такие породы кошек, которые очень сильно привязаны к человеку и могут даже болеть в отсутствие хозяина.

Помнит ли кот хозяина

Ученые пришли к выводу, что кошки лучше запоминают именно яркие эмоции. Но помнят ли они своего хозяина, тогда ответов может быть несколько. Если человек занимал чрезвычайно важное место в жизни животного, то да. Однако если кот вас даже не замечал, тогда, возможно, и нет. А если вы являетесь источником негативных эмоций, то, конечно, вспомнит, но это будут совсем не приятные воспоминания.

Японскими учеными был проведен эксперимент. Они исследовали поведение двадцати домашних кошек разных возрастов и пород. В ходе этого исследования были созданы условия, что коты не могли видеть своих хозяев, а слышали их голоса. При этом животных пытались "запутать", включая также голоса незнакомцев.

Выяснилось, что кошки лучше реагируют на звук голоса своего хозяина, а не незнакомого человека.

Может ли кот скучать без хозяина

В самом деле, может. Особенно если кот сам избрал для вас роль "любимого хозяина". Он будет бродить по дому, ища вас, таскать вашу одежду, спать в вашей кровати. Однако ученые так и не поняли, за чем именно скучает кот: за самим человеком или привычным порядком вещей.

Ответ же на вопрос, сколько кошка будет помнить своего хозяина, очень индивидуален. Здесь все зависит от того, насколько животное привязано к человеку.

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