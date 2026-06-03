Эксперты рассказали о четырех распространенных продуктах, которые делают ваши зубы желтыми

Цвет зубов / © Pixabay

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Даже если чистить зубы дважды в день некоторые популярные продукты и напитки могут постепенно менять их цвет. Стоматологи предупреждают: желтизна зубов часто связана не только с гигиеной, но и ежедневным рационом.

Об этом говорится в материале Иadbible.

С возрастом эмаль постепенно стирается, из-за чего становится более заметным дентин — внутренний слой зуба, имеющий желтоватый оттенок.

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Эксперты назвали четыре продукта и напитки, которые чаще всего вызывают потемнение эмали.

Темные ягоды

Черника, ежевика, малина и другие ягоды содержат много антиоксидантов, но именно насыщенные пигменты могут оставлять следы на зубах.

Стоматологи советуют после употребления ягод полоскать рот водой, чтобы темный сок не успел закрепиться на эмали.

Вино

Речь идет не только о красном вине. По словам специалистов, красные сорта содержат танины, которые легко окрашивают зубы, а белое вино из-за высокой кислотности может способствовать появлению желтого налета.

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Кетчуп

В популярном соусе содержатся специи, в частности куркума и тмин, которые со временем могут влиять на цвет зубов.

Стоматологи рекомендуют придерживаться регулярной гигиены полости рта и не забывать о зубной ните.

Газированные напитки

Сладкая газировка вредит зубам не только из-за сахара. Во многих напитках содержится большое количество кислот, разрушающих эмаль и способствующих появлению пятен.

Чтобы снизить влияние газированных напитков на зубы, специалисты советуют пить их через соломинку и после этого полоскать рот водой.

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Стоматологи также напоминают, что на цвет зубов влияют возраст, курение, травмы зубов и недостаточная гигиена. Изменять цвет с течением времени могут и зубные протезы.

Напомним, около 75% людей зубы мудрости растут с осложнениями, среди которых воспаление, скрытый кариес, смещение прикуса, сильная боль.

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