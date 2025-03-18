Эксперты рассказали, при какой температуре стирать полотенца: это не 30 и даже не 40 градусов

Специалисты рассказали о методах, позволяющих не только устранять все бактерии, но и продлить срок использования полотенец.

Вымыть полотенца, избавившись от вредных бактерий, не причиняя вреда ткани, – задача достаточно сложная. Для этого важно учесть ряд аспектов, в частности, правильно выбрать температуру и режим стирки. Благодаря этому можно добиться безупречной чистоты и продлить жизнь полотенец.

Какую температуру выставить во время стирки полотенец

Многие женщины считают, что полотенца лучше стирать при температуре не выше 30-40 ° C, ведь при таких условиях ткань не портится и сохраняет свою форму. Однако это не совсем так, ведь при таких температурах удается избавиться только от поверхностных загрязнений.

Специалисты единодушно советуют стирать полотенца при температуре 60°C. Это оптимальная температура, которая не только эффективно очищает от пятен, но и уничтожает все накапливающиеся в ткани вредные бактерии. Если этого не сделать, полотенца могут сохранять неприятный запах даже после стирки, а у некоторых людей могут вызвать аллергические реакции или раздражение кожи.

Как правильно стирать полотенца в стиральной машине: еще советы

Существует несколько важных рекомендаций, которые следует учитывать при стирке полотенец:

Избегайте стирки полотенец вместе с другими вещами, особенно яркими, чтобы избежать окрашивания светлых тканей. Выбирайте эффективное, но мягкое моющее средство, чтобы полотенца оставались пушистыми и приятными на ощупь. Для улучшения качества стирки и мягкого смягчения ткани добавьте немного соды в стиральное средство.

Следуя этим советам, вы получите полотенца, которые будут не только чистыми и мягкими, но и сохранят свежий вид, как новые, в течение долгого времени.

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