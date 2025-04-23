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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Эксперты рассказали, зачем нужно солить свой шампунь и как это правильно делать

Роскошные волосы — мечта каждой девушки, но для этого нужно приложить немало усилий. В зависимости от типа, волосы могут быстро терять объем и становиться масляными. Чтобы справиться с этой проблемой, можно воспользоваться простым, но эффективным средством — поваренной солью.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Зачем добавлять соль в шампунь

Зачем добавлять соль в шампунь / © unsplash.com

Хотя народные средства ухода могут вызывать сомнения, некоторые из них действительно поражают результатом.

Добавление щепотки соли к шампуню помогает бороться с масностью волос, делая их свежими. Важно добавлять соль не ко всей упаковке, а на порцию шампуня на руке.

Однако, использовать этот метод следует не чаще раза в 10 дней, чтобы не пересушить волосы. Если после мытья волосы начинают чесаться, лучше отказаться от такого способа.

Существует еще один способ использования соли в шампуне: если средство слишком редко, соль может помочь загустить его. Лишь небольшое количество этого компонента способно выполнить свою функцию, не повреждая волосы.

Для сравнения, концентрация соли в морской воде втрое больше, чем в поваренной, что делает ее безопасной для структуры волос.

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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