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Эксперты рассказали, зачем нужно солить свой шампунь и как это правильно делать
Роскошные волосы — мечта каждой девушки, но для этого нужно приложить немало усилий. В зависимости от типа, волосы могут быстро терять объем и становиться масляными. Чтобы справиться с этой проблемой, можно воспользоваться простым, но эффективным средством — поваренной солью.
Хотя народные средства ухода могут вызывать сомнения, некоторые из них действительно поражают результатом.
Добавление щепотки соли к шампуню помогает бороться с масностью волос, делая их свежими. Важно добавлять соль не ко всей упаковке, а на порцию шампуня на руке.
Однако, использовать этот метод следует не чаще раза в 10 дней, чтобы не пересушить волосы. Если после мытья волосы начинают чесаться, лучше отказаться от такого способа.
Существует еще один способ использования соли в шампуне: если средство слишком редко, соль может помочь загустить его. Лишь небольшое количество этого компонента способно выполнить свою функцию, не повреждая волосы.
Для сравнения, концентрация соли в морской воде втрое больше, чем в поваренной, что делает ее безопасной для структуры волос.