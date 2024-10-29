Эксперты расскрыли главный секрет кухни: действительно ли нельзя ставить в холодильник горячие блюда

Украинцы знают, что ставить в холодильник горячий суп или кашу нельзя. Но кто знает почему? Это просто традиция или правило безопасности техники? Давайте разбираться.

В вопросе, горячо ли можно ставить в холодильник, есть смысл. Ведь чем быстрее мы уберем остатки пищи, тем меньше бактерий размножится внутри. Но можно ли ставить все горячие блюда?

Прежде всего, стоит отметить, что это действие связано с двумя проблемами. Дело вовсе не в температуре пищи, а в холодильнике и других стоящих там продуктах. Если вы уберете внутрь что-нибудь с высокой температурой, то и окружающая температура увеличится. А это значит, что холодильнику понадобится больше энергии, чтобы поддерживать заданные параметры.

Еще одна проблема – в скоплении льда и воды. Даже холодильники, которые имеют функцию саморазмораживания, нуждаются в ежегодном обслуживании. А все потому, что техника "высушивает" продукты и воздух, из-за чего внизу начинает появляться лишний кондесат (в том числе и в морозильнике, который там превращается в лед).

Именно поэтому ставить кастрюли с горячими блюдами в холодильник не рекомендуется. Особенно, если их нужно придвинуть к задней стенке. Вода начинает активно испаряться и это со временем приводит к скоплению воды и льда.

Как долго ждать того, чтобы поставить кастрюлю в холодильник

Эксперты говорят, что лучше убирать остатки пищи в холодильник в течение двух часов после приготовления. По истечении этого срока бактерии уже начинают активно размножаться, превратив пищу в пищевое отравление в будущем.

Через два часа горячее блюдо достаточно остынет, чтобы в холодильнике не поднималась температура слишком критично.

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