Эксперт поделилась самыми эффективными способами, как уберечь разрезанные фрукты от потемнения

Часто можно заметить, что некоторые фрукты после разрезания быстро темнеют. Происходит это из-за окисления. Это когда ферменты во фруктах подвергаются воздействию воздуха, что приводит к ферментативной реакции, в результате которой мякоть становится коричневой.

Зарегистрированный диетолог Сара Китли с онлайн-платформы Top Nutrition Coaching, которая специализируется на персонализированном питании, рассказала, почему фрукты темнеют, как это предотвратить и можно ли их есть.

Что влечет за собой потемнение фруктов

Фрукты содержат молекулы, некоторые из которых называются ферментами. Именно эти ферменты вызывают химические реакции внутри фрукта, и когда вы нарезаете определенные фрукты, они подвергаются воздействию кислорода в воздухе, инициируя реакцию. Эта реакция вызывает потемнение.

Не все фрукты подвержены такому изменению цвета. Но, по словам Китли, чаще такое можно увидеть, если разрезать яблоки, бананы, груши, авокадо и т.д.

Как сохранить нарезанные фрукты, чтобы они не темнели

Предотвращение потемнения – это, по сути, попытка замедлить ферментативную реакцию фруктов. По словам Китли, вы можете попытаться замочить фрукты, завернуть их во что-то или полить простым раствором меда и воды.

В чем замочить фрукты, чтобы не темнели

Есть много разных вариантов, когда дело доходит до замачивания фруктов, чтобы замедлить процесс потемнения. Вот самые эффективные из них:

Лимонный сок, апельсиновый сок, ананасовый сок: 1 столовая ложка на 1 стакан воды, замочите нарезанные фрукты на 5 минут в смеси, слейте воду и поставьте в холодильник, если не потребляете сразу;

Лимонная кислота: 1 столовая ложка лимонной кислоты на 1 стакан воды, замочите нарезанные фрукты на 5 минут в смеси, слейте воду и поставьте в холодильник;

Содовая вода без сахара: 1 стакан холодной газировки, замочите нарезанные фрукты на 5 минут в воде, слейте воду, а затем поставьте в холодильник;

Обычная холодная вода: 1 стакан ледяной воды, замочите нарезанные фрукты на 5 минут в воде, слейте воду, затем охладите;

Уксус: 1 столовая ложка уксуса на 1 стакан ледяной воды, замочите нарезанные фрукты на 5 минут в смеси, слейте воду и поставьте в холодильник.

Как дольше сохранить фрукты, чтобы они не темнели, без замачивания

Если вам нужно сохранить половину авокадо для дальнейшего использования, и вы хотите, чтобы мякоть не приобрела неаппетитный коричневый цвет, вот что предлагает Китли:

плотно заверните неиспользованный кусочек авокадо пищевой пленкой, образуя герметичный герметик, и убедитесь, что он подходит плотно к авокадо;

хранить в холодильнике до трех дней;

Вы можете заметить некоторое потемнение, но метод обертывания должен замедлить процесс окисления.

Котли советует, по возможности, оставить в авокадо косточку перед хранением. Вы также можете попытаться окунуть нарезанное авокадо в холодную воду в герметичном контейнере с крышкой или промыть мякоть нарезанного авокадо лимонным соком или оливковым маслом, чтобы увеличить срок хранения.

Дополнительные советы по сохранению свежести фруктов

Вы можете попытаться растворить две столовых ложки меда в одном стакане воды. Замочите нарезанные фрукты в жидкой смеси примерно на три минуты. Слейте, а затем храните в холодильнике, советует Китли.

Другой вариант – попробовать трюк с замачиванием в соленой воде:

Создайте раствор соли, растворив половину чайной ложки соли в одной чашечке холодной воды. Добавьте в смесь нарезанные фрукты и дайте пропитаться несколько минут. Слейте, промойте, а затем охладите, пока не будете готовы есть.

Можно ли есть яблоки или другие потемневшие фрукты

Китли отмечает, что хотя коричневые фрукты не всегда могут выглядеть аппетитно, обычно их абсолютно безопасно потреблять.

Пищевые отходы часто случаются из-за ферментативного процесса потемнения, но на самом деле он совершенно естественен. К тому же потемневшие фрукты все еще имеют такой же вкус, как и до изменения цвета.

Тем не менее, Китли советует следить за любыми фруктами, имеющими плесень, мягкие пятна или кислый запах.

Читайте также: