- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 3 мин
Четыре признака приближения Армагеддона: исследователь указал на одно из пророчеств, которое уже якобы сбывается
Еще в 2014 году Марк Дэвидсон описал четыре признака конца света.
Бывший инженер аэрокосмической отрасли Марк Дэвидсон заявил, что четыре события могут свидетельствовать о приближающемся конце света. Свою теорию он изложил еще 2014 в книге, а теперь утверждает, что война с участием Ирана и закрытие Ормузского пролива могут означать начало второго этапа предусмотренного им сценария.
Об этом Дэвидсон рассказал в интервью Daily Mail.
«Мы сейчас находимся прямо на границе», — заявил он.
В книге Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist («Переосмысление Даниила: четыре ближневосточных признака, ведущих к Антихристу») автор сопоставляет исторические события с библейскими пророчествами из Книги Даниила (разделы 7 и 8).
Дэвидсон считает, что эти библейские тексты описывают одну последовательность событий, а все четыре этапа могут реализоваться уже в ближайшие несколько лет.
Какие четыре признака приближения конца света назвал Дэвидсон
Смена власти в Ираке
Первое событие Дэвидсон связывает с изменением политического устройства Ирака в 2003-2005 годах. Он проводит параллель с крылатым львом из Книги Даниила (7:4), который становится на ноги как человек и получает человеческое сердце.
По мнению автора, лев символизирует Вавилон, территория которого размещалась на землях современного Ирака. Превращение животного он трактует как переход страны от жестокой диктатуры к более цивилизованной системе управления.
Дэвидсон утверждает, что наблюдал эти изменения и увидел в них точное исполнение первого пророчества.
Военное продвижение Ирана
Именно этот этап, по мнению Дэвидсона, может начинаться сейчас. Он связывает Иран с бараном с двумя рогами, описанным в Книге Даниила (8:20). Два рога автор трактует как символ верховного лидера Ирана и Корпуса стражей Исламской революции.
Движение барана к западу, северу и югу Дэвидсон интерпретирует как предсказание иранских военных вторжений. По его мнению, то, что иранский режим выстоял после атак США и Израиля, также соответствует описанному сценарию.
Автор предполагает, что Тегеран может предпринять наступательные действия, когда увидит благоприятную возможность. В частности, если США откажутся от дальнейшего противостояния, а Израиль будет вовлечен в другие региональные конфликты.
Дэвидсон также обратил внимание на сезонность военных операций в регионе. Он прогнозирует возможное продвижение Ирана в период с декабря по март, не исключая начала уже в декабре.
Отдельно он связывает закрытие Ормузского пролива с сокращением мировых запасов нефти. По его оценке, запасы, составлявшие 1,2 млрд баррелей, могут приблизиться к нулю.
Резкое удорожание зерна и дефицит продовольствия
Этот этап Дэвидсон связывает со всадником на черном коне Откровения Иоанна Богослова (6:5–6).
В своей интерпретации он считает его символом резкого роста цен на зерно и серьезного продовольственного дефицита. Ситуацию, по его мнению, могут усугубить перебои со снабжением удобрений через Ормузский пролив.
Появление Антихриста
Последний этап Дэвидсон связывает с образом «малого рога» из Книги Даниила (8:8–9). Он трактует его как Антихриста — фигуру, которая, по его убеждению, уже родилась.
Автор предполагает, что этот человек появится из Сирии и попытается восстановить прежнюю исламскую империю перед периодом Великой скорби.
Почему Дэвидсон начал исследовать библейские пророчества
По словам Дэвидсона, толчком к его исследованиям стали террористические атаки 11 сентября 2001 года в США. Они заставили его пересмотреть собственные представления о библейских пророчествах о конце света.
«Именно 11 сентября побудило меня к этому», — рассказал он.
К 2003 году, спустя примерно 16 месяцев после терактов, Дэвидсон уже сформировал основную концепцию своей теории.
Он также отметил, что в ходе исследований опирался на опыт четырех десятилетий в оборонной и космической отраслях. Свою концепцию он рассматривал как гипотезу, которую следует проверять.
По словам автора, после начала войны 28 февраля интерес к его книге на Amazon возрос. В то же время Дэвидсон уверяет, что его цель не заработок, а предупреждение христианского сообщества.
Следует отметить, что эти утверждения являются личной религиозной интерпретацией Дэвидсона, а не подтвержденным научным прогнозом или доказательством приближения конца света.
Тем временем , украинцев пугают «концом света» зимой 2026-2027. ТСН.ua исследовал, где граница между реальными угрозами и враждебными ИПСО и хайпом.