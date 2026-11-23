Космос Фото иллюстративный / © Pixabay

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Бывший инженер аэрокосмической отрасли Марк Дэвидсон заявил, что четыре события могут свидетельствовать о приближающемся конце света. Свою теорию он изложил еще 2014 в книге, а теперь утверждает, что война с участием Ирана и закрытие Ормузского пролива могут означать начало второго этапа предусмотренного им сценария.

Об этом Дэвидсон рассказал в интервью Daily Mail.

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«Мы сейчас находимся прямо на границе», — заявил он.

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В книге Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist («Переосмысление Даниила: четыре ближневосточных признака, ведущих к Антихристу») автор сопоставляет исторические события с библейскими пророчествами из Книги Даниила (разделы 7 и 8).

Дэвидсон считает, что эти библейские тексты описывают одну последовательность событий, а все четыре этапа могут реализоваться уже в ближайшие несколько лет.

Какие четыре признака приближения конца света назвал Дэвидсон

Смена власти в Ираке

Первое событие Дэвидсон связывает с изменением политического устройства Ирака в 2003-2005 годах. Он проводит параллель с крылатым львом из Книги Даниила (7:4), который становится на ноги как человек и получает человеческое сердце.

По мнению автора, лев символизирует Вавилон, территория которого размещалась на землях современного Ирака. Превращение животного он трактует как переход страны от жестокой диктатуры к более цивилизованной системе управления.

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Дэвидсон утверждает, что наблюдал эти изменения и увидел в них точное исполнение первого пророчества.

Военное продвижение Ирана

Именно этот этап, по мнению Дэвидсона, может начинаться сейчас. Он связывает Иран с бараном с двумя рогами, описанным в Книге Даниила (8:20). Два рога автор трактует как символ верховного лидера Ирана и Корпуса стражей Исламской революции.

Движение барана к западу, северу и югу Дэвидсон интерпретирует как предсказание иранских военных вторжений. По его мнению, то, что иранский режим выстоял после атак США и Израиля, также соответствует описанному сценарию.

Автор предполагает, что Тегеран может предпринять наступательные действия, когда увидит благоприятную возможность. В частности, если США откажутся от дальнейшего противостояния, а Израиль будет вовлечен в другие региональные конфликты.

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Дэвидсон также обратил внимание на сезонность военных операций в регионе. Он прогнозирует возможное продвижение Ирана в период с декабря по март, не исключая начала уже в декабре.

Отдельно он связывает закрытие Ормузского пролива с сокращением мировых запасов нефти. По его оценке, запасы, составлявшие 1,2 млрд баррелей, могут приблизиться к нулю.

Резкое удорожание зерна и дефицит продовольствия

Этот этап Дэвидсон связывает со всадником на черном коне Откровения Иоанна Богослова (6:5–6).

В своей интерпретации он считает его символом резкого роста цен на зерно и серьезного продовольственного дефицита. Ситуацию, по его мнению, могут усугубить перебои со снабжением удобрений через Ормузский пролив.

Появление Антихриста

Последний этап Дэвидсон связывает с образом «малого рога» из Книги Даниила (8:8–9). Он трактует его как Антихриста — фигуру, которая, по его убеждению, уже родилась.

Автор предполагает, что этот человек появится из Сирии и попытается восстановить прежнюю исламскую империю перед периодом Великой скорби.

Почему Дэвидсон начал исследовать библейские пророчества

По словам Дэвидсона, толчком к его исследованиям стали террористические атаки 11 сентября 2001 года в США. Они заставили его пересмотреть собственные представления о библейских пророчествах о конце света.

«Именно 11 сентября побудило меня к этому», — рассказал он.

К 2003 году, спустя примерно 16 месяцев после терактов, Дэвидсон уже сформировал основную концепцию своей теории.

Он также отметил, что в ходе исследований опирался на опыт четырех десятилетий в оборонной и космической отраслях. Свою концепцию он рассматривал как гипотезу, которую следует проверять.

По словам автора, после начала войны 28 февраля интерес к его книге на Amazon возрос. В то же время Дэвидсон уверяет, что его цель не заработок, а предупреждение христианского сообщества.

Следует отметить, что эти утверждения являются личной религиозной интерпретацией Дэвидсона, а не подтвержденным научным прогнозом или доказательством приближения конца света.

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