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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Экстрасенс предупредила о наступлении на еще один город Украины: что известно

Враг будет «лупить» по региону и пробовать искать «слабые места».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

Российская армия готовит наступление еще один город Украины — такой прогноз дали карты Таро.

Об этом рассказала экстрасенс Яна Пасинкова на своем YouTube-канале.

Напомним, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

По ее словам, враг будет «лупить» и пробовать искать «слабые места».

«Большой расчет на то, что „откроют двери“ для них, то есть попытаются с кем договориться. Испугают изрядно, но зубы там обломают. И о Сумме и о нашей Украине», — говорит Пасынкова.

Ранее мы писали о том, что экстрасенс рассказал, какие города под угрозой ракетных ударов 9 мая.

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