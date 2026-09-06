Экзотический фрукт поможет улучшить сон: что выяснили ученые

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Если съесть всего два киви примерно за час до того, как ложиться спать, это может улучшить засыпание, продолжительность и качество сна.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования и комментарии экспертов.

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В то же время эксперты подчеркивают, что речь идет не о проверенном методе лечения бессонницы, а о перспективном подходе к питанию, который пока требует более масштабных исследований.

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По словам ведущего диетолога программы Mayo Clinic Diet Тары Шмидт, существуют исследования, свидетельствующие о возможном положительном влиянии киви на сон, хотя доказательная база по-прежнему ограничена.

В частности, одно из небольших исследований показало, что люди, которые съедали два киви примерно за час до сна, демонстрировали улучшение сразу по нескольким показателям — быстрее засыпали, дольше спали и имели более высокую эффективность сна.

Именно эти результаты привлекли внимание ученых к киви как к простому натуральному продукту, который потенциально может способствовать качественному ночному отдыху.

Почему киви может влиять на сон

Специалисты связывают возможный эффект киви с сочетанием питательных веществ и биологически активных соединений, в частности серотонина и антиоксидантов.

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Серотонин играет важную роль в регуляции сна и является одним из компонентов процессов, связанных с выработкой мелатонина — гормона, который помогает организму настроиться на ночной отдых.

«Киви содержит высокий уровень серотонина — химического вещества мозга, которое помогает регулировать цикл сна и служит строительным материалом для гормона сна мелатонина», — отметила диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано.

Кроме того, киви содержит витамины C и E, клетчатку, калий и магний. Его питательные свойства могут косвенно способствовать улучшению самочувствия, в частности благодаря поддержанию пищеварения и общего состояния организма.

Киви — это ещё не лекарство от бессонницы

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты призывают не преувеличивать пользу этого фрукта. Проведенные исследования были небольшими, а часть из них основывалась на субъективной оценке качества сна участниками.

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«У нас нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что киви действительно вызывает сон или лечит бессонницу», — пояснила Шмидт.

Зумпано также подчеркнула, что киви не следует рассматривать в качестве замены медикаментозного лечения хронической бессонницы. По её словам, для окончательного подтверждения эффекта необходимы более масштабные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования.

В то же время специалист считает, что человеку, у которого наблюдаются небольшие проблемы с засыпанием и который любит этот фрукт, вполне разумно попробовать такой вариант.

Какое время считается оптимальным

В ходе исследований участники обычно съедали два киви примерно за 60–90 минут до сна. Именно такой промежуток времени дает организму возможность переварить пищу и усвоить её компоненты.

Таким образом, если человек хочет проверить, помогает ли ему этот продукт, эксперты рекомендуют попробовать съесть два киви примерно за час до сна.

Людям с чувствительным пищеварением может быть удобнее, если между перекусом и сном будет немного больше времени.

При этом главное преимущество такого подхода заключается в том, что даже при отсутствии заметного влияния на сон киви остается питательным продуктом с высоким содержанием витамина C и клетчатки.

Напомним, что некоторые продукты, которые люди привыкли есть перед сном, могут быть связаны с бессонницей, кошмарами и более тревожными сновидениями. Особенно это касается молочных продуктов, десертов, острой пищи и мяса.

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