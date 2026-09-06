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Экзотический фрукт поможет улучшить сон: что выяснили ученые
Киви содержит высокий уровень серотонина — химического вещества мозга, которое помогает регулировать цикл сна.
Если съесть всего два киви примерно за час до того, как ложиться спать, это может улучшить засыпание, продолжительность и качество сна.
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования и комментарии экспертов.
В то же время эксперты подчеркивают, что речь идет не о проверенном методе лечения бессонницы, а о перспективном подходе к питанию, который пока требует более масштабных исследований.
По словам ведущего диетолога программы Mayo Clinic Diet Тары Шмидт, существуют исследования, свидетельствующие о возможном положительном влиянии киви на сон, хотя доказательная база по-прежнему ограничена.
В частности, одно из небольших исследований показало, что люди, которые съедали два киви примерно за час до сна, демонстрировали улучшение сразу по нескольким показателям — быстрее засыпали, дольше спали и имели более высокую эффективность сна.
Именно эти результаты привлекли внимание ученых к киви как к простому натуральному продукту, который потенциально может способствовать качественному ночному отдыху.
Почему киви может влиять на сон
Специалисты связывают возможный эффект киви с сочетанием питательных веществ и биологически активных соединений, в частности серотонина и антиоксидантов.
Серотонин играет важную роль в регуляции сна и является одним из компонентов процессов, связанных с выработкой мелатонина — гормона, который помогает организму настроиться на ночной отдых.
«Киви содержит высокий уровень серотонина — химического вещества мозга, которое помогает регулировать цикл сна и служит строительным материалом для гормона сна мелатонина», — отметила диетолог Кливлендской клиники Джулия Зумпано.
Кроме того, киви содержит витамины C и E, клетчатку, калий и магний. Его питательные свойства могут косвенно способствовать улучшению самочувствия, в частности благодаря поддержанию пищеварения и общего состояния организма.
Киви — это ещё не лекарство от бессонницы
Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты призывают не преувеличивать пользу этого фрукта. Проведенные исследования были небольшими, а часть из них основывалась на субъективной оценке качества сна участниками.
«У нас нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что киви действительно вызывает сон или лечит бессонницу», — пояснила Шмидт.
Зумпано также подчеркнула, что киви не следует рассматривать в качестве замены медикаментозного лечения хронической бессонницы. По её словам, для окончательного подтверждения эффекта необходимы более масштабные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования.
В то же время специалист считает, что человеку, у которого наблюдаются небольшие проблемы с засыпанием и который любит этот фрукт, вполне разумно попробовать такой вариант.
Какое время считается оптимальным
В ходе исследований участники обычно съедали два киви примерно за 60–90 минут до сна. Именно такой промежуток времени дает организму возможность переварить пищу и усвоить её компоненты.
Таким образом, если человек хочет проверить, помогает ли ему этот продукт, эксперты рекомендуют попробовать съесть два киви примерно за час до сна.
Людям с чувствительным пищеварением может быть удобнее, если между перекусом и сном будет немного больше времени.
При этом главное преимущество такого подхода заключается в том, что даже при отсутствии заметного влияния на сон киви остается питательным продуктом с высоким содержанием витамина C и клетчатки.
Напомним, что некоторые продукты, которые люди привыкли есть перед сном, могут быть связаны с бессонницей, кошмарами и более тревожными сновидениями. Особенно это касается молочных продуктов, десертов, острой пищи и мяса.