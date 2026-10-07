Эль-Ниньо бьет рекорды: аномальное явление может длиться до лета 2027 года

Океан нагревается до рекордных значений

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Нынешний Эль-Ниньо еще не достиг пика, но уже установил температурный рекорд. По прогнозам моделей, аномально теплая вода в Тихом океане может сохраняться еще несколько месяцев, а влияние явления ощущаться далеко в 2027 году.

Об этом пишет gizmodo.

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Температура поверхности воды в тропической части Тихого океана в течение нескольких недель остается рекордно высокой. Ожидается, что пик нынешнего «супер-Эль-Ниньо» придется на декабрь, однако климатические модели указывают, что явление может оказаться необычно длительным.

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В середине сентября температура поверхности океана в районе Ниньо 3.4 — ключевой зоне Тихого океана, используемой для определения Эль-Ниньо и Ла-Нинья — была на 5,49 градуса по Фаренгейту (3,05 градуса по Цельсию) выше среднего показателя.

Это превысило рекорд температуры, зафиксированный во время очень сильного Эль-Ниньо 2015-2016 годов. Тогда пик явления пришелся только на ноябрь 2015 года. Нынешний Эль-Ниньо уже превысил этот показатель, хотя до его прогнозируемого пика еще несколько месяцев.

Более того, явление продолжает быстро усиливаться.

Новейший сезонный прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) показывает, что температура в районе Ниньо 3.4 может достигнуть пика примерно 7,2 градуса по Фаренгейту (4 градуса по Цельсию) выше нормы в декабре.

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Рекордное тепло может сохраняться полгода

Модели прогнозируют, что температура поверхности океана может оставаться на рекордном уровне шесть месяцев. По словам метеоролога Бена Нолла, это может означать, что влияние Эль-Ниньо на погоду будет длиться дольше обычного и распространится далеко на 2027 год.

«Я думаю, что темпы снижения ускорятся к маю, но, учитывая, насколько велики аномалии, явление может полностью завершиться только летом», — написал Нолл.

По его словам, новые сезонные прогнозы ECMWF показывают шесть месяцев рекордных условий Эль-Ниньо, а пик может превысить 4 °C в декабре.

«Это явление демонстрирует признаки того, что потенциально может затянуться до 2027 года, а влияние Эль-Ниньо на погоду будет продолжаться весной», — отметил метеоролог.

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Как Эль-Ниньо влияет на погоду

Обычно эпизоды Эль-Ниньо продолжаются от девяти до 12 месяцев. Длиннейший по современным наблюдениям длился 18 месяцев, отмечает NOAA.

Эль-Ниньо меняет погодные условия в разных частях света и повышает среднюю температуру на планете. Поэтому, чем дольше продолжается явление, тем дольше могут сохраняться его последствия.

Хотя каждый Эль-Ниньо развивается по-разному, более сильные явления чаще сопровождаются ожидаемыми экстремальными погодными проявлениями.

Например, в Австралии, Индонезии и некоторых районах Южной Азии во время Эль-Ниньо возрастает риск сильной засухи. В то же время, другие регионы, в частности юг США и части западной Южной Америки, могут столкнуться с рекордными осадками.

Фактически Эль-Ниньо меняет вероятность возникновения экстремальной и аномальной погоды. Это может иметь серьезные последствия для людей, экосистем и мировой экономики.

Финансовые последствия явления могут ощущаться даже спустя годы после его завершения. Исследования показывают, что Эль-Ниньо может вызвать потери мировых доходов на триллионы долларов.

По оценкам экспертов, нынешний исключительно сильный и длительный Эль-Ниньо может стоить мировой экономике не менее 7,2 трлн долларов в течение следующих пяти лет.

2027 год может стать самым жарким в истории

Из-за отложенного влияния Эль-Ниньо на глобальные температуры ученые все больше уверены, что 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Чем длиннее явление будет продолжаться в следующем году, тем сильнее может быть его вклад в повышение глобальной температуры.

В таком случае 2027 год может не просто превысить нынешний температурный рекорд, установленный в 2024 году, а существенно его побить.

В то же время, окончательные последствия нынешнего Эль-Ниньо пока неизвестны. До прогнозируемого пика явления остаются месяцы, но данные уже указывают на чрезвычайно сильный, длительный и влиятельный Эль-Ниньо, который может стать беспрецедентным по масштабу.

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