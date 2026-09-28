Эль-Ниньо стремительно усиливается: ученые назвали необычные причины

Эль-Ниньо

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Новое климатическое явление Эль-Ниньо уже стало самым мощным за всю историю наблюдений, хотя до его пика остаются месяцы. Исследователи называют ситуацию такой, что выходит за пределы графиков, и объясняют, какие процессы в Тихом океане спровоцировали формирование этого климатического «монстра».

Об этом сообщает издание New Scientist.

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Ученые называют две главные причины небывалой силы нынешнего Эль-Ниньо. Чтобы понять это явление, стоит упомянуть о его противоположности — Ла-Нинье. Во время нее ветры сгоняют нагретую солнцем воду Тихого океана на запад, к берегам Австралии и Индонезии.

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Там собирается огромная масса теплой воды, из-за чего уровень океана поднимается на 20 сантиметров. Когда ветры стихают или меняют направление, эта горячая вода хлюпает обратно на восток. Это и вызывает Эль-Ниньо — сильный нагрев океана, который повышает температуру на всей планете и вызывает погодные аномалии.

Американский ученый Майкл МакФейден из агентства NOAA объясняет, что из-за глобального потепления этот «бассейн» постоянно нагревался в последние десятилетия. Поэтому к концу 2025 года на западе Тихого океана накопилось гораздо больше тепла, чем обычно, хотя это не был абсолютный рекорд.

МакФейден отмечает, что только этот факт не предвещал столь мощного явления. Ведь больше всего тепла океан накопил перед предыдущим Эль-Ниньо в 2023-2024 годах. Тогда сильные ветры непрерывно сгоняли горячую воду на запад в течение трех лет затяжной Ла-Ниньи. Ученый добавляет, что стандартная Ла-Нинья обычно длится от 9 до 12 месяцев.

Вторым ключевым фактором, вызвавшим рекордный Эль-Ниньо, исследователи называют серию мощных ветров, которые дуют на восток и выталкивают накопившуюся горячую воду к Южной Америке.

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МакФейден отмечает, что этот процесс не ограничивается поверхностью океана. Каждый такой ветровой порыв формирует нисходящий выступ теплой воды — так называемую волну Кельвина. Эта волна передвигается через Тихий океан в течение следующих шести-восьми недель, усиливая беспрецедентный нагрев.

Напомним, в течение шести месяцев наиболее мощный Эль-Ниньо может повлечь за собой более 450 тысяч смертей из-за аномальной жары, от которой больше всего пострадают страны Африки и Юго-Восточной Азии.

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