Элегантная стрижка из 90-х, которая снова в трендах: подчеркивает красоту и подходит абсолютно всем
Эта прическа придает локонам объем, подходит любому типу волос и форме лица.
Мода циклична, и 2025 год подтверждает это снова. На модный олимп возвращается культовая стрижка из 90-х — C-Cut, ее еще называют «перекрестной стрижкой». Она стала фаворитом в соцсетях и салонах красоты, ведь сочетает легкость, стиль и универсальность.
Что такое стрижка C-Cut
C-Cut — это многослойная стрижка, в которой пряди мягко загибаются внутрь, образуя плавный контур, похожий на букву «C». Обычно слои начинаются от подбородка и обрамляют лицо, создавая естественный объем и движение. Главное преимущество перекрестной стрижки — сохранение длины волос и придание им динамики и легкости.
Почему эта стрижка стала хитом по всему миру
Стиль 90-х переживает второе рождение, и C-Cut отлично соответствует этому настроению. Она имеет современные вариации, но при этом подчеркивает женственность, оставаясь практичной.
Кроме того, эта стрижка универсальна, ведь она подходит как обладательницам тонких прямых волос, так и тем, кто имеет густые локоны. Благодаря многослойности пряди не свисают, а наоборот — приобретают объем у корней и текстуру по всей длине.
Кому подходит стрижка C-Cut
Секрет популярности перекрестной стрижки в том, что она подходит абсолютно всем. Независимо от формы лица или типа волос мастер сможет адаптировать стрижку под индивидуальные черты. Именно поэтому стилисты все чаще рекомендуют C-Cut своим клиенткам как современный и всегда актуальный вариант.