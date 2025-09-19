ТСН в социальных сетях

Элегантная стрижка из 90-х, которая снова в трендах: подчеркивает красоту и подходит абсолютно всем

Эта прическа придает локонам объем, подходит любому типу волос и форме лица.

Вера Хмельницкая
Какая стрижка из 90-х снова в моде

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © www.freepik.com/free-photo

Мода циклична, и 2025 год подтверждает это снова. На модный олимп возвращается культовая стрижка из 90-х — C-Cut, ее еще называют «перекрестной стрижкой». Она стала фаворитом в соцсетях и салонах красоты, ведь сочетает легкость, стиль и универсальность.

Что такое стрижка C-Cut

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © Mixnews

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © Mixnews

C-Cut — это многослойная стрижка, в которой пряди мягко загибаются внутрь, образуя плавный контур, похожий на букву «C». Обычно слои начинаются от подбородка и обрамляют лицо, создавая естественный объем и движение. Главное преимущество перекрестной стрижки — сохранение длины волос и придание им динамики и легкости.

Почему эта стрижка стала хитом по всему миру

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © Mixnews

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © Mixnews

Стиль 90-х переживает второе рождение, и C-Cut отлично соответствует этому настроению. Она имеет современные вариации, но при этом подчеркивает женственность, оставаясь практичной.

Кроме того, эта стрижка универсальна, ведь она подходит как обладательницам тонких прямых волос, так и тем, кто имеет густые локоны. Благодаря многослойности пряди не свисают, а наоборот — приобретают объем у корней и текстуру по всей длине.

Кому подходит стрижка C-Cut

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © Mixnews

Какая стрижка из 90-х снова в моде / © Mixnews

Секрет популярности перекрестной стрижки в том, что она подходит абсолютно всем. Независимо от формы лица или типа волос мастер сможет адаптировать стрижку под индивидуальные черты. Именно поэтому стилисты все чаще рекомендуют C-Cut своим клиенткам как современный и всегда актуальный вариант.

