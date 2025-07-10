Элегантность и стиль после 50: лучшие стрижки для обладательниц квадратной формы лица

Какие стрижки для квадратного лица / © www.freepik.com/free-photo

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Женщины после 50 лет могут иметь более утонченный и совершенный вид, стоит только правильно выбрать прическу. Особенно это актуально для тех, у кого квадратная форма лица с выразительным подбородком и широкой линией челюсти. Такие черты придают образу силу и характер, но требуют мягкого визуального баланса. Стилисты выбрали четыре стрижки для женщин зрелого возраста, которые способны зрительно смягчить черты лица, сделать его моложе и освежить общий образ. Рассказываем, какие лучшие варианты причесок, идеально подходящие женщинам за 50 с квадратной формой лица.

Мягкие волны

Какие стрижки для квадратного лица / © Mixnews

Длинные или средние волны отлично маскируют резкие углы и смягчают общую геометрию лица. Особенно эффектно выглядят натуральные локоны с теплыми оттенками блонда или карамели. Такой стиль делает образ более легким, романтичным и динамичным. Свободные волны на локонах подходят для любого типа волос, а легкая градуировка придает им объем без укладки.

Боб с легкой завивкой

Какие стрижки для квадратного лица / © Mixnews

Классический градуированный боб — это универсальный выбор для женщины за 50. Если добавить мягкую химическую завивку, то волосы станут более объемными, а четкая линия челюсти будет казаться менее резкой. Для достижения лучшего эффекта используйте легкое мелирование, оно придает прическе глубину. Боб визуально удлиняет шею и делает образ более изящным, особенно если концы волос немного закручены во внутрь.

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Прямой боб с текстурированной челкой

Какие стрижки для квадратного лица / © Mixnews

Тупой боб с рваной или асимметричной челкой — отличный вариант для женщин, которые не хотят тратить много времени на укладку. Такая стрижка смягчает линию лба и в то же время акцентирует внимание на глазах. Для гладкости локонов достаточно нанести немного сыворотки или кондиционера без смывания. Рваная челка делает образ более динамичным и добавляет живой энергии в общий аутфит.

Пикси с косой челкой

Какие стрижки для квадратного лица / © Mixnews

Классическая пикси с объемом в верхней части головы и удлиненной челкой сбалансирует геометрию квадратного лица. Такая стрижка добавляет высоты и визуально вытягивает контур. Ее легко укладывать с помощью мусса, геля или текстурирующего спрея. Пикси идеально подходит для женщин с тонкими волосами, ведь добавляет объема и формы без сложной укладки.