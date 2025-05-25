Ели не будут желтеть, а туя не будет сохнуть: как быстро вернуть больные деревья к жизни

Чем подпитать больные туи и ели, чтобы ожили / © www.freepik.com/free-photo

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Эти вечнозеленые растения очень популярны и высоко ценятся за свое великолепие и насыщенный живой цвет. Но часто туи и ели болеют, что негативно влияет на их внешний вид. Чтобы вернуть им былое великолепие, стимулировать активный рост и обеспечить обильное озеленение, необходимо позаботиться о качественной и правильной подкормке. Рассказываем, чем лучше удобрять декоративные хвойные растения, чтобы они не сохли и не желтели.

Чем подкормить туи и ели, чтобы они не сохли и не желтели: советы экспертов

Профессиональные агрономы рекомендуют использовать костную муку. Такое натуральное и очень эффективное удобрение будет безупречным для декоративных хвойных растений, в особенности для туи и ели. Ведь подкормка содержит кучу полезных минералов и витаминов, играющих ключевую роль в здоровом развитии хвойных деревьев.

Когда лучше подкармливать хвойные деревья? Середина мая и начало июня — идеальное время для внесения костной муки. В этот период растения находятся в активном росте и развитии, поэтому нуждаются в качественной подкормке.

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Для эффективной подкормки каждого дерева нужно использовать по 150 г костной муки. Необходимо равномерно распределить удобрение в зоне приствольного круга, где находятся корни. Подкормка закладывается в грунт на глубину до трех сантиметров. Это позволит обеспечить постепенное высвобождение питательных веществ. Затем обязательно нужно полить деревья, чтобы минералы глубоко проникли в почву и добрались до корней.

Если туи или другие хвойные деревья совсем больны, костную муку можно подсыпать каждые 14 дней. Такая подкормка будет способствовать укреплению корневой системы, вернет деревьям изумрудный насыщенный цвет, а также укрепит иммунитет растений к болезням и резкому похолоданию. Регулярное применение костной муки поможет вашим туям и елкам оставаться здоровыми, красивыми и пышными на протяжении многих лет.