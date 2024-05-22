Эликсир для клубники: чем подкормить кусты, чтобы лакомиться сладкими ягодами до самой осени

Наверное, клубника – одна из самых взыскательных ягод, но такая желанная для каждой сладкоежки. Чтобы ее вырастить на своем огороде, приходится прилагать немало усилий. Иногда кусты совсем не радуют урожаем, ягод вообще может не быть или вырастают очень мелкие и кислые. Однако опытные украинские хозяева знают, как получить богатый урожай клубники. Поэтому с радостью поделились своими секретами выращивание этой вкусной ягоды. Рассказываем, почему не родит клубника и как это предотвратить, чем подкормить в конце мая, чтобы сладкие ягоды росли до самой осени.

Почему нет урожая клубники: какие причины

Неправильный сорт. Есть такие сорта клубники, которые имеют хорошую пышную зелень, но дают мелкие ягоды, такие кусты называют сорняками.

Есть такие сорта клубники, которые имеют хорошую пышную зелень, но дают мелкие ягоды, такие кусты называют сорняками. Оборванный цвет. Нечестные продавцы могут продавать рассаду клубники с оборванным цветом, поэтому ягод от таких кустов в первый сезон не следует ожидать. Ремонтантных сортов это не касается, потому что у них цветение практически непрерывное.

Нечестные продавцы могут продавать рассаду клубники с оборванным цветом, поэтому ягод от таких кустов в первый сезон не следует ожидать. Ремонтантных сортов это не касается, потому что у них цветение практически непрерывное. Осенняя клубника. Если вы сажали кусты поздней осенью, то в следующем году ягод от них не будет. Поскольку клубника закладывает почки под осень, а поздно посаженые кусты не успевают этого сделать, потому что основные силы тратят на адаптацию.

Если вы сажали кусты поздней осенью, то в следующем году ягод от них не будет. Поскольку клубника закладывает почки под осень, а поздно посаженые кусты не успевают этого сделать, потому что основные силы тратят на адаптацию. Молодые кусты. Такая рассада не дает в первый год ягод, поэтому следует ждать до следующего сезона.

Такая рассада не дает в первый год ягод, поэтому следует ждать до следующего сезона. Погодные условия. Клубника закладывает цветочные почки при благоприятных погодных условиях. Температура должна быть не выше +15, поэтому, если начало осени – сухое и жаркое, урожая в следующем сезоне может не быть.

Чем подкормить клубнику в конце мая, чтобы сладкие ягоды были до самой осени

Это настоящий эликсир для клубники, после такой подкормки кусты будут плодоносить до самой осени.

Для приготовления удобрения понадобится:

10 литров горячей воды,

1/2 чайной ложки борной кислоты,

1/5 чайной ложки марганца,

10 капель настойки йода,

3 столовые ложки нашатыря.

В ведро горячей воды, не кипятка, нужно добавить марганец и борную кислоту, все хорошо перемешать, чтобы полностью растворился порошок. Затем насыпаем нашатырь и йод, снова тщательно размешиваем, даем раствору остыть.

Подкормку нужно вносить под каждый куст клубники по пол литровой банке. Раствор необходимо использовать сразу, потому что через несколько часов от него не будет никакой пользы. Такой подкормкой поливают клубнику только один раз в конце мая. Удобрение стимулирует рост и развитие, повышает иммунитет растения, защищая от грибков, гнили и вредных насекомых.

3 совета, чтобы увеличить урожай клубники

Надо прогнать с участка земляничного долгоносика, ведь он портит цветы и ягоды. Для этого необходимо взять по 100 г горчицы, листьев табака и хозяйственного мыла, залить 5 литрами воды и довести до кипения. После охлаждения отвар процеживают и опрыскивают кусты клубники. Для подкормки кустов лучше всего использовать компост, перегной, золу и гумус. Следует помнить, что азотистые удобрения нужно вносить только весной, а калийно-фосфатные – дважды до осени. Во время жары клубнику нужно обязательно поливать, иначе ягоды будут кислыми и мелкими.

Читайте также:

Уникальный экзотический фрукт: что мы знаем о фейхоа, какая от нее польза

Если картофель подмерз на огороде: как быстро спасти урожай

Помидоры вырастут мясистыми и сахарными: чем подкормить, какие удобрения лучше