Емкость повербанка: при выборе этого устройства обязательно обратите на это внимание, советуют эксперты

Как выбрать повербанк

Сегодня повербанк в условиях постоянных отключений света является одним из самых востребованных товаров в Украине. При выборе этого устройства большинство покупателей руководствуется единственным критерием — объемом, указанным производителем на коробке, будь то 20, 30 или 40 тысяч миллиампер-часов.

Однако не все знают, что производители скрывают важную информацию, а именно, что заявленный объем почти всегда значительно отличается от того, какой мы получаем на практике.

Емкость повербанка: заявленная и номинальная

Как утверждают эксперты, в целом объем повербанка можно разделить на два показателя: заявленный (или типовой) и номинальный (или фактический).

Заявленная емкость — это объем, измеренный в идеальных лабораторных условиях — общая емкость литиевых или литий-полимерных батарей, из которых состоит повербанк.

Номинальная (или реальная) емкость — это объем, который фактически попадает в ваш девайс во время зарядки.

Разница между этими цифрами всегда не в пользу конечного потребителя.

Причина потери емкости заключается в преобразовании напряжения. Батареи внутри повербанка работают при напряжении 3,6-3,7 вольта. Однако, для зарядки современного смартфона или планшета требуется минимальное напряжение 5 вольт, а в режиме быстрой зарядки и больше. Это необходимое напряжение достигается с помощью специального преобразователя, конвертирующего выходное напряжение батареи (3, 7 вольта) в необходимое для зарядки (5 вольт). Этот процесс конвертации, или двойного преобразования энергии, приводит к неизбежным потерям, составляющим от 30 до 40 процентов.

Как определить реальную емкость повербанка

Юридически производители не вводят в заблуждение, указывая максимальную емкость батарей. Однако им выгодно указывать большую цифру, поскольку это более привлекательно для покупателя.

На практике это означает следующее, если заявленный объем повербанка составляет 20 тысяч миллиампер-часов, то реально на выходе вы получите примерно 11-12 тысяч миллиампер-часов.

Потери зависят от качества контроллеров и стабилизаторов, но в среднем коэффициент полезного действия (КПД) всего процесса зарядки составляет около 65–85 процентов.

Пользователю следует запомнить простое правило — при выборе повербанка от указанной емкости нужно отнимать примерно 35 процентов.

На что обратить внимание, выбирая повербанк

Кроме реальной емкости, при выборе качественного повербанка следует обращать внимание и на другие элементы, гарантирующие безопасность и долговечность:

Качественное устройство должно иметь защиту от переразрядки, короткого замыкания и перегрева. Это не только защищает сам повербанк от потери начальной емкости, но и предохраняет подключенные к нему устройства.

Разница в фактической емкости также зависит от качества преобразователей и контроллеров заряда. Высококачественные повербанки обладают эффективностью выше 90 процентов.

Для точного определения реальной емкости можно использовать специальные приборы, такие как юсб-мультиметр, измеряющий, сколько заряда фактически передается на другое устройство.