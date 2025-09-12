Энергетические союзники каждого знака зодиака: узнайте цветок и число, которые всегда будут вам помогать в жизни

Энергетические союзники каждого знака зодиака / © unsplash.com

Реклама

Нумерология и астрология тесно переплетены, поэтому каждый знак Зодиака имеет свой уникальный астрокод — число, определяющее его характер, наделяющее особую энергию и формирующее жизненные черты. По этому коду каждый знак также имеет свой энергетический цветочный союзник — растение, усиливающее его внутреннюю силу, отражающее символику и природу, а еще приносящее счастье и душевную гармонию.

Узнайте, какое растение станет вашим энергетическим союзником.

Овен (астрокод 8) — жимолость

Экзотическая жимолость с сильным и неповторимым ароматом практически неистребима. Она символизирует упорство и гибкость, как и сам Овен и его число 8.

Реклама

Телец (астрокод 6) — полевой мак

Этот цветущий символ естественности и радости жизни отражает гедонизм Тельца. Ярко-красный мак ассоциируется со страстью, борьбой и удовольствием, которое Венера дарит своему знаку.

Близнецы (астрокод 5) — лаванда

Лаванда успокаивает, освежает и восстанавливает энергию благодаря своему нежному аромату. Ее сочетание классических и современных линий прекрасно отражает изменчивую, остроумную природу Близнецов и энергию Меркурия.

Рак (астрокод 2) — белая роза.

Нежная и элегантная, белая роза символизирует чистую любовь, заботу и глубокие эмоции, иногда трудно контролировать. Она принадлежит Раку и подчеркивает влияние Луны на его жизнь.

Лев (астрокод 1) — подсолнечник

Подсолнечник как символ Солнца олицетворяет жизненную силу, уверенность в себе и энергичный энтузиазм Льва. Подобно этому цветку, Лев тянется к свету и источникам энергии.

Реклама

Дева (астрокод 5) — лютик

Простой и совершенный, лютик отражает скромность и практичность Девы. Его желтый цвет символизирует молодость и ясность, которую Меркурий приносит этому знаку.

Весы (астрокод 6) — орхидея.

Элегантная и утонченная орхидея символизирует гармонию, гламур и нежность. Это цветок Венеры, который поддерживает Весов в стремлении к красоте и балансу.

Скорпион (астрокоды 8 и 9) — пион.

Пион символизирует страсть (8), таинственность и внутреннюю борьбу (9). Ее энергия наполнена силой Марса и мистической глубиной Нептуна, делая знак эмоционально сильной и насыщенной энергией трансформации.

Стрелец (астрокод 3) — гвоздика

Гвоздика очаровывает своим ароматом и яркой красотой, символизируя оптимизм, веру и жизнерадостность. Юпитер наделяет Стрельца этими качествами, помогая ему обретать радость и вдохновение в каждом дне.

Реклама

Козерог (астрокод 4) — братки глазка

Анютины глазки олицетворяют уникальную красоту и стойкость. Под покровом Сатурна Козерог набирает силу выдерживать любые трудности. Эти цветы цветут тихо, но постоянно, отражая терпение и выдержку знака.

Водолей (астрокод 7) — гладиолус

Вертикальная, сдержанная форма гладиолуса и их мечевидные листья отражают смелость и готовность идти вопреки ожиданиям. Уран наполняет этот знак оригинальностью и непредсказуемостью, делая Водолея настоящим новатором.

Рыбы (астрокод 9) — лотос

Лотос символизирует духовную чистоту и внутреннюю мудрость. Несмотря на мутные воды вокруг, он остается незыблемым и чистым — так же, как Рыбы учатся сохранять свет души даже в темноте.