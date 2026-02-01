Энергетические вампиры: как их распознать и защитить себя

Энергетические вампиры оставляют вас истощенными и уставшими после общения / © Freepik

Энергетическими вампирами называют людей с токсическим поведением, от общения с которыми другим становится плохо.

Об этом пишет Fatherly.

Они питаются искренними чувствами к ним, оставляя других истощенными и подавленными. Здесь дело не в мистике — речь идет об эгоистичных людях, постоянно переводящих свои проблемы и заботы на окружающих.

Как их распознать

Общие признаки — чрезмерная потребность во внимании и подтверждении собственной значимости. Они также могут постепенно портить вам настроение, используя двузначные ремарки или давя на вас, не позволяя выразить то, что вы чувствуете.

«Когда отношения здоровые, существует баланс между тем, чтобы давать и получать. Во время такого общения оба человека чувствуют себя бодрыми, энергичными и исполненными положительных чувств», — говорит Саймон Рего, доцент психиатрии и поведенческих наук медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

Энергетические вампиры, как отмечает Рего, используют чувства и эмоции других людей, чтобы зарядиться энергией.

Люди с токсическим поведением постоянно ищут эмоциональную поддержку, чтобы повысить свою самооценку. Мишенью для них часто становятся люди с хорошим нравом, чувствительные, милосердные и с положительной энергией.

Энергетические вампиры очень навязчивы, поэтому дружелюбному человеку трудно им отказать. Тем более что они часто апеллируют к чувству вины или выставляют откровенные ультиматумы, чтобы добиться своих целей.

Как защититься от энергетического вампира

Долгое контактирование с энергетическим вампиром может усугубить самочувствие жертвы. Со временем чрезмерный стресс может привести к тревоге, депрессии, сердечным заболеваниям и т.д.

Основные шаги:

Установите четкие границы

Будьте готовы завершить дружбу

Не пытайтесь исправить энергетического вампира

Ранее мы писали о фразах, которые медленно разрушают отношения.